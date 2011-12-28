-BBC'ye panda tepkisi LONDRA (A.A) - 28.12.2011 - İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin, "2011 yılının kadınları" listesinde Edinburgh hayvanat bahçesindeki pandaya yer vermesi, tepkilere neden oldu. BBC'nin 2011 yılının her ayında haberlere damga vurduğunu düşündüğü kadınlara yer vererek hazırladığı listede, örneğin Şubat ayında müzik listelerinin ilk sırasında yer alan İngiliz şarkıcı Adele bulunuyor. Temmuz ayında Monako Prensi Albert ile evlenen Charlene Wittstock, Ekim ayında ise 85 yaşında kendinden 24 yaş küçük Alfonso Diez Carabantes ile evlenen İspanyol Düşesi yer alıyor. BBC'nin listesinde Aralık ayına gelindiğinde ise, Çin'den Edinburgh hayvanat bahçesine getirilen dişi panda Tian Tian'ın ismi ve fotoğrafı bulunuyor. Listenin Bob Chaundy isimli gazeteci tarafından derlendiği bilgisi yer alsa da Chaundy'nin BBC editörlerinin listeyi oluşturduğunu söylediği bilgisi basında yer aldı. BBC'nin "panda tercihi" sosyal iletişim ağı twitter'da da tartışmalara neden oluyor. İşçi Partisi milletvekili Stella Creasy, "Panda hikayesini hepimiz sevmemize karşın, Christine Lagarde'ın IMF Başkanı olduğu, Helle Thorning-Schmidt'in Danimarka Başbakanı olduğu veya Amy Winehouse'un öldüğü bu yılda, BBC'nin her ay haberlere damga vuran 12 kadın yüzünü bulamamış olması sinir bozucu" açıklamasında bulundu. BBC ise gelen tepkilere karşı, listede hayvanların bulunmasının ilk kez olmadığını kaydederek, örneğin geçen yıl "Peppa" isimli dişi domuzun "2010 yılının kadınları" listesinde Nisan ayında yer aldığını belirtti.