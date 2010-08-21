BBC’ye Mavi Marmara boykotu

T24 - İngiliz yayın kurumu BBC televizyonu, İsrail’in Mavi Marmara baskını hakkında hazırladığı belgesel programı nedeniyle tepki çekti. Ünlü Panaroma programının “Akdeniz’de Ölüm” isimli belgeselin olayı tek taraflı anlattığını söyleyen Müslümanlar, pazar günü BBC’nin merkez binası önünde protesto gösterisi yapmaya karar verdi. Programda Mavi Marmara’ya baskın yapan komandolarla görüşüldü, İHH’den kısaca görüş alındı ama olaylar aktivistlerin suçu gibi gösterildi.





İftar saatinde yayınladılar



Programın iftar saatinde yayınlanmış olması özellikle tepki çekti. Birmingham Üniversitesi hocalarından Sue Blackwell, BBC’ye boykot uygulanması gerektiğini söyledi. Müslüman Halkla ilişkiler Komitesi (MPAC) de, “Eğer İsraillilerin niyeti tamamen barışçıl olsaydı, neden gemilere gece baskın yaptılar?” dedi. Program Gazze’deki savaştan hiç bahsedilmediği için de eleştirildi.





İsrail’in hedefi bu kez Meryem gemisi



Lübnanlı kadınlar, “Meryem” adını verdikleri yardım gemisiyle İsrail’in Gazze ablukasını kırmak amacıyla yarın yola çıkıyor. İsrail ise, dün BM’ye gemiyi durdurmak için güç kullanma hakkını saklı tuttuğunu bildirdi. Gazze’ye insani yardım götürmek için Güney Kıbrıs’a hareket edecek olan gemiye ülkeden geçiş izni çıkmadı. Gemide 50 Lübnanlı ve yabancı kadın gönüllü eylemcinin bulunacağını söyleyen organizatörlerden Samar El Hac, yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’taki Lübnan Büyükelçisi’nin kendilerine gerekli izinleri vermeyeceklerini bildirdiğini söyledi. El Hac, geminin Gazze’ye sağlık malzemesi götürmek için yola çıkacağını belirtti.













