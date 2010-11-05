-BBC'NİN TÜRKÇE SERVİSİ DE GREVDE LONDRA (A.A) - 05.11.2010 - İngiliz yayın kuruluşu BBC çalışanları, 48 saatlik grevlerini sürdürüyor. BBC Dünya Servisi çatısı altında yayınlarını sürdüren BBC Türkçe Servisi çalışanları da greve katılıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da, BBC'nin üç merkezinde eş zamanlı olarak toplanan çalışanlar, emeklilik fonlarında kesintiye gitme planlarını protesto ediyor. BBC'de örgütlü ikinci büyük sendika olan 4 bin üyeli Ulusal Gazeteciler Sendikasının (NUJ) üyeleri, BBC Dünya Servisinin bulunduğu Bush House'un önünde, "BBC emeklilik maaşı soygunu" yazılı pankartlar taşıyarak yönetimin kesinti kararına karşı çıkıyor. Sendikanın protestosuna katılan BBC Türkçe Servisi çalışanı Güney Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BBC yönetiminin çalışanların emeklilik fonlarında önemli kesintilere gittiğini kaydederek, bunun özellikle uzun yıllar çalışanların emekliliklerinde 100 bin sterline varan kesintilere neden olacağını söyledi. Yıldız, bu grevin aynı zamanda, BBC'de birkaç hafta içinde gidilecek kesintilere hazırlık grevi olarak da nitelendirebileceğini kaydetti. Kesintilerle BBC'nin grevlerinin artabileceğini söyleyen Yıldız, "Doğrudan bizim bölümde kesintiler olmasa ya da insan sayımız azalmasa bile, BBC'nin genelindeki kesintiler bizim de ulaştığımız kaynakların kesilmesine neden olacak. Ancak BBC Türkçe servisinin durumu, diğer dil servislerine göre daha olumlu görünüyor" diye konuştu. BBC Türkçe Servisi, bugün ve yarın internet sayfasını güncellemiyor, ayrıca radyo ve televizyon yayınlarında önceden kaydedilmiş programları kullanıyor. BBC Genel Müdürü Mark Thompson, sendikalarla yapılan görüşmeler sonrasında yeni bir emeklilik reformu paketi sunmuş ve bu paketi "nihai teklif" olarak nitelemişti. NUJ dışında BBC'de örgütlü olan dört sendikanın üyeleri, yönetimin ilk kesinti paketini geri çekmesinin ardından yaptığı ikinci teklifi kabul etmişti. Yeni teklifi NUJ, BBC çalışanlarının "daha uzun yıllar çalışmak zorunda kalacakları ve daha fazla ödeyip daha düşük emekli maaşı alacakları" gerekçesiyle reddetmişti. NUJ üyelerinin 15-16 Kasımda ikinci kez 48 saatlik greve gitmeleri bekleniyor. Ülkedeki Muhafazakar-Liberal Demokrat koalisyon hükümeti, açıkladığı kamu kesintisi programında, BBC Dünya Servisinin Dışişleri Bakanlığına bağlı olan bütçesinin, BBC'nin iç yayınlarıyla aynı bütçeden finanse edileceğini bildirmişti. Bu uygulamanın, kuruluşta işten çıkarmaları beraberinde getireceği ve BBC'nin yayınlarını olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.