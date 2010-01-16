BBC'den İsrail'e Türkiye fırçası

T24 - BBC’NİN sorularla konuklarını terleten programı Hardtalk’a katılan İsrail Başbakan Yardımcısı Dan Meridor, Türkiye ile yaşanan kriz nedeniyle zor anlar yaşadı.





Sunucu Stephen Sackur’un, “Dostunuz ve ortağınız Türkiye ile diplomatik bir soğukluk yaşıyorsunuz, çünkü Dışişleri Bakan Yardımcınız, Türkiye’nin Büyükelçisine küstahça davrandı. Bunu nasıl açıklıyorsunuz” sorusuna Meridor, şu yanıtı verdi: “Bir açıklamanın burada yardımcı olacağını düşünmüyorum. Özür dilendi ve umarım bu konu en yakın zamanda sakinliğe kavuşur. Türkiye, İsrail’in sınır komşusu değil, ama yakın ve önemli bir komşusu. Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var.” Ardından Meridor’un “Umarım Türkiye’nin İslami ittifak eğilimini değil, Batı’ya yakın ve demokratik bir Türkiye görürüz” demesi üzerine sunucu bu kez “Konuşuyorsunuz ama söylediklerinizin gerçeklerle alakası yok. Bundan birkaç ay önce Türkiye sizinle Suriye arasında arabulucu değil miydi” diye karşılık verdi ve yaşanan son krizi hatırlattı. Meridor bunun üzerine “Söylediğim gibi, bu yapılmamalıydı. Özür dilendi ve bunun Türkiye ile temel ilişkilerimizi değiştireceğini düşünmüyorum. Böyle olduğu için üzgünüm. Karşılıklı olarak eskiye dayanan ilişkilerimiz var. Her şeyin eskisi gibi olacağını umuyorum” dedi.





ABD: Türkiye ve İsrail iki önemli müttefikimiz



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, Türkiye’nin Ortadoğu barışıyla ilgili önemli bir aracı rolü oynadığını belirterek, buna değer verdiklerini ve devamını beklediklerini söyledi. Crowley, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği günlük basın brifinginde, Türkiye ile İsrail arasındaki son gerginliği ABD’nin nasıl değerlendirdiğine dair bir soruyu yanıtladı. Türkiye ve İsrail’in, ABD’nin iki önemli müttefiki ve dostu olduğunu ifade eden Crowley, Türkiye’nin Ortadoğu barışıyla ilgili konularda çalışarak, önemli bir aracı rolü oynadığını belirtti. Crowley, “Bu etkileşime, Türkiye’nin, bu konular üzerindeki çalışmalarında ülkelere yardım etme çabasına dair rolüne değer veriyoruz. Bunun devam etmesini bekliyorum” dedi.