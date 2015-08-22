BBC'den Dışişleri'nin 'propaganda' tepkisine yanıt

Yayımladığı PKK haberiyle Türk Dışişleri Bakanlığı'nın, "propaganda" tepkisini çeken BBC, Anadolu Ajansı'nın konuya ilişkin sorularını yanıtyarak, "Haber PKK'nın Türkiye tarafından terör örgütü olarak görüldüğünü net bir şekilde ifade etmektedir" cevabını verdi.

Birleşik Krallık devletine bağlı yayın organı BBC'de "Fotoğraflarla: PKK savaşçıları IŞİD'le savaşa hazırlanıyor" başlığıyla yayımlanan haberde, "Onlarca yıldır Türk hükümetine karşı savaşan PKK, Türkiye ve birçok Batılı devlet tarafından terör örgütü olarak görülüyor. Ancak PKK şu an cihatçı IŞİD ile savaşta kilit öneme sahip bir oyuncu" ifadesi kullanılmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ardından da Kuzey Irak'taki bir PKK kampına giren BBC Farsça Servisi muhabiri Jiyar Gol'un çektiği karelere ve fotoğraf altı bilgilere yer verilmişti. Aralarında kadın teröristlerin de olduğu PKK'lıların sözlerine yer verilen haber, BBC televizyonunda da yayınlanmıştı.

'Tarafsız şekilde hazırlıyoruz'

AA muhabirinin konuya ilişkin sorularının yazılı olarak yanıtlandığı BBC açıklamasında ise "Biz dünyanın ilgi alanında olan haberi tarafsız bir şekilde hazırlıyoruz. Bu film, PKK tarafından düzenlenen saldırılara ilişkin kapsamlı yayınlarımızın da içerisinde olduğu Türkiye ile ilgili konulardaki çok sayıda yayınımızdan biri" ifadeleri kullanıldı.

BBC yayınlarının IŞİD'den kaçan bazı kadınların PKK'ya katılma nedenlerinin anlaşılması konusunda değerlendirme imkanı sunduğu belirtilerek, "Haber PKK'nın Türkiye tarafından terör örgütü olarak görüldüğünü net bir şekilde ifade etmektedir" iddiasında bulunuldu.