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BBC Türkçe

BBC'de tartışmalar sürüyor; bazı erkek sunucular, maaşlarında kesinti yapılmasını kabul etti

Yılda brüt 150 bin sterlinden fazla maaş alan çalışanların isimleri açıklanmıştı

29 Nisan 2018 20:30

BBC'nin ünlü erkek sunucularının bir kısmı toplumsal cinsiyet temelli maaş eşitsizliği tartışmalarının ardından maaşlarında kesinti yapılmasını kabul etti.

Bazı sunucularla BBC arasındaki pazarlıklar ise sürüyor.

Bu açıklama BBC Çin Editörü Carrie Gracie'nin erkek ve kadın editörler arasındaki maaş farkı nedeniyle görevini bırakmasının ardından geldi.

Bağımsız bir kurum tarafından BBC'deki maaş eşitsizliği üzerine hazırlanan denetleme raporu önümüzdeki hafta açıklanacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan BBC, "Maaş adaleti için çeşitli adımlar attık. Önümüzdeki hafta daha kapsamlı bir açıklama yapacağız" dedi.

BBC Temmuz ayında yıllık 150 bin sterlinden (yaklaşık 800 bin TL) fazla kazanan BBC çalışanlarının bir kısmının adı açıklanmıştı.

Listedeki çalışanların çoğunun erkek olduğunun anlaşılmasının ardından cinsiyet temelli maaş eşitsizliği tartışılmaya başlanmıştı.

Çin editörlüğünden ayrılmasının ardından Londra'daki haber merkezine dönmeyi planlayan Carrie Gracie, burada eşit maaş alabileceğini umduğunu söyledi.

BBC Medya Editörü Amol Rajan ise eğlence endüstrisinde rekabet artarken haber endüstrisinde bunun tam tersi yaşandığını söyledi ve ekledi:

"Geçmişte yüksek maaşlı sözleşmelere imza atmış insanlar, şimdi bunun önemli bir kısmından vazgeçmeyi kabul etti."

Bugüne kadar BBC'deki cinsiyet temelli maaş eşitsizliği nedeniyle üç araştırma yapılmıştı:

Ekim ayında yayımlanan bir rapor BBC'de cinsiyetler arası maaş farkının yüzde 9,3 olduğunu ortaya koymuştu. İngiltere genelinde bu oran yüzde 18,1.

Aynı tarihte yayınlanan bir diğer raporda "sistemli olarak toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık yapıldığına dair bir bulgu olmadığı" ifadeleri yer aldı.

BBC'nin sunucular, editörler ve muhabirlere verdiği maaşları inceleyen üçüncü araştırmanın sonucu ise önümüzdeki hafta yayımlanacak.

BBC Genel Müdürü Tony Hall, maaşlar arasındaki farkı 2020 yılına kadar kapatma sözü vermişti.

Hall, "BBC maaş, adalet, toplumsal cinsiyet ve temsiliyet konularında örnek olmalı" demişti.

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