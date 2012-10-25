T24 LogoT24 Logo
Gündem

BBC: Türkiye'de laik sistem tehlike altında mı?

BBC, Türkiye'deki laiklik sistemini yorumladı

25 Ekim 2012 15:20

 

İngiliz yayın kuruluşu BBC, internet sitesinde Türkiye'nin laik sistemini inceleme altına aldı. Sitesinde "Türkiye'de laik sistem tehlike altında mı?"  başlıklı makale yayımlayan BBC, hem laiklik hem de Anayasa ve başkanlık sistemi konusunda yaşanan tartışmaları yorumladı.

Cumhuriyet'in 89. yıldönümü arifesinde Türkiye'deki laik sistemi incelemeye alan İngiliz yayın kuruluşu  BBC,  sitesinde  Türkiye'nin siyasi gündemine yer verdi. Türkiye'nin kurucularının laiklikten taviz vermeyen bir devlet öngördüğü belirtilen  makalede, son dönemde bu anlayışın tartışmaya açıldığı belirtildi.

Makaleye göre; halk tarafından desteklenen yeni Anayasa çalışmaları, laikliğin yeniden tanımlanıp tanımlanmaması gerektiği sorusunu da beraberinde getirdi.

 

'AKP laikliği yeniden yorumlamayı deniyor'

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyu tartışmaktan çekinmediğini ifade eden  BBC,  AKP'nin laikliği yeniden yorumlamayı denediğini ileri sürdü.

Türkiye'de laikliğin geleceğinin, siyasi sistemde yaşanacak değişiklikler doğrultusunda olacağı belirtilen makalede, bu nedenle başkanlık sisteminin Türkiye'de yaşanan bir başka tartışma konusu olduğu vurgulandı.

BBC, Başbakan Erdoğan'ın, başkanlık sisteminden yana olduğunu ancak muhalefetin  bu duruma temkinli yaklaştığını savundu.  Makaleye göre muhalefet, başkanlık sisteminin Türk demokrasisine zarar vereceği görüşünde.

ETİKETLER

bbclaikliktürkiyeakprecep tayyip edoğananayasabaşkanlık sistemi

İlgili Haberler

'Laiklik korunarak tekke ve zaviyeler açılsın'

Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Fevzi Gümüş, TBMM anayasa uzlaşma komisyonuna, "Laiklik korunarak tekke ve zaviyeler açılsın" dedi.

'Başkanlık ya da yarı başkanlık sistemi tartışılabilir'

Erdoğan, başkanlık sisteminin anayasa sürecinde tartışılabileceğini ifade etti

Çiçek: Başkanlık sistemini tartışmanın tam zamanı

TBMM Başkanı Cemil Çiçek gündeme dair sorulara önemli cevaplar verdi

Ateistlere anayasal güvence laiklik ilkesine takıldı

CHP'li Batum, ibadetlerin nasıl yapılacağı, devletin inançlar karşısında tarafsız olması, devlet şeklinin ve kurallarının din kurallarına dayandırılamayacağı konusunda AKP ile uzlaşma olmadığını söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24