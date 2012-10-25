BBC: Türkiye'de laik sistem tehlike altında mı?

İngiliz yayın kuruluşu BBC, internet sitesinde Türkiye'nin laik sistemini inceleme altına aldı. Sitesinde "Türkiye'de laik sistem tehlike altında mı?" başlıklı makale yayımlayan BBC, hem laiklik hem de Anayasa ve başkanlık sistemi konusunda yaşanan tartışmaları yorumladı.

Cumhuriyet'in 89. yıldönümü arifesinde Türkiye'deki laik sistemi incelemeye alan İngiliz yayın kuruluşu BBC, sitesinde Türkiye'nin siyasi gündemine yer verdi. Türkiye'nin kurucularının laiklikten taviz vermeyen bir devlet öngördüğü belirtilen makalede, son dönemde bu anlayışın tartışmaya açıldığı belirtildi.

Makaleye göre; halk tarafından desteklenen yeni Anayasa çalışmaları, laikliğin yeniden tanımlanıp tanımlanmaması gerektiği sorusunu da beraberinde getirdi.

'AKP laikliği yeniden yorumlamayı deniyor'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyu tartışmaktan çekinmediğini ifade eden BBC, AKP'nin laikliği yeniden yorumlamayı denediğini ileri sürdü.

Türkiye'de laikliğin geleceğinin, siyasi sistemde yaşanacak değişiklikler doğrultusunda olacağı belirtilen makalede, bu nedenle başkanlık sisteminin Türkiye'de yaşanan bir başka tartışma konusu olduğu vurgulandı.

BBC, Başbakan Erdoğan'ın, başkanlık sisteminden yana olduğunu ancak muhalefetin bu duruma temkinli yaklaştığını savundu. Makaleye göre muhalefet, başkanlık sisteminin Türk demokrasisine zarar vereceği görüşünde.