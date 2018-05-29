BBC Türkçe'den cumhurbaşkanı adayı portreleri

Türkiye, 24 Haziran’da 27. dönem milletvekillerinin yanı sıra yeni cumhurbaşkanını da seçmek için sandığa gidecek. Seçimle birlikte 16 Nisan referandumunda kabul edilen anayasa değişiklikleriyle getirilen ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş de tamamlanmış olacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlanan pusulada, mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin adayı Muharrem İnce, HDP’nin 1.5 yıldan uzun süredir Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İyi Parti’nin adayı Meral Akşener, Saadet Partisi’nin adayı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi’nin adayı Doğu Perinçek’in isimleri yer alacak.

İşte adaylarla ilgili olarak BBC Türkçe editörlerinin kaleme aldığı portreler…

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