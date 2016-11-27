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BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer serbest bırakıldı

BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer, Siirt'in Şirvan ilçesinde gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakıldı. Kamer, Şirvan maden kazasıyla ilgili haber takibi yapmak için bölgedeydi.

27 Kasım 2016 19:53

Haber takibi için gittiği Siirt'in Şirvan ilçesinde gözaltına alınan BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer, serbest bırakıldı.

Şirvan'da bulunan Türkiye'nin en büyük bakır maden sahasında meydana gelen heyelan sonrası, madenci yakınları ile görüşmek üzere Cumartesi sabahı ilçeye giden Hatice Kamer, burada gözaltına alınmıştı.

BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer, Şirvan'da gözaltına alındı

Geceyi Siirt Emniyeti'nde geçiren Kamer, bugün serbest bırakıldı.

Kamer, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi olan Kamer'in neden gözaltına alındığıyla ilgili, herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

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