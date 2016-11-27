Haber takibi için gittiği Siirt'in Şirvan ilçesinde gözaltına alınan BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer, serbest bırakıldı.

Şirvan'da bulunan Türkiye'nin en büyük bakır maden sahasında meydana gelen heyelan sonrası, madenci yakınları ile görüşmek üzere Cumartesi sabahı ilçeye giden Hatice Kamer, burada gözaltına alınmıştı.

Geceyi Siirt Emniyeti'nde geçiren Kamer, bugün serbest bırakıldı.

Kamer, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi olan Kamer'in neden gözaltına alındığıyla ilgili, herhangi bir açıklama yapılmamıştı.