BBC toplu iş sözleşmesine yanaşmıyor: 'Greve gideceğiz'

Türkiye Gazeteciler Sendikası, BBC işvereniyle toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığını belirtti. Açıklamada, “Grev kararımızı asıyoruz. Makul bir öneriyle gelinmezse greve de hazırız." denildi.

BBC İstanbul bürosu çalışanları bugün saat 11.00’da basın açıklaması gerçekleştirdi. Gümüşsuyu Parkı önünde yapılan açıklamada, anlaşma sağlanamaması durumunda büro çalışanlarının greve çıkacağı ifade edildi. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş, taleplerinin karşılanabilir talepler olduğunu söyledi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, BBC İstanbul bürosu önünde toplanan TGS üyesi BBC çalışanlarına, grevdeki Belediye-İş üyesi Bakırköy Belediyesi işçileri ve Türk-İş'e bağlı sendikalar destek verdi.

Basın açıklamasında konuşan TGS Genel Başkanı Durmuş, işverenin görüşmelerdeki anlaşmaya kapalı tutumunun grevi kaçınılmaz hale getirdiğini söyleyerek, "BBC çalışanlarının ücretlerinin alım güçlerini koruyacak şekilde düzenlenmesini talep ediyoruz. İşveren 2020 yılında enflasyonun çok altında bir zam yaptı. Şimdi ise brüt ücretlere sadece yüzde 14 teklif ediyor. Resmi enflasyonun yüzde 21 olduğu ortamda bu teklifi kabul etmemiz beklenemez" dedi.

BBC'nin dünyanın diğer ülkelerinde çalışanlarına sunduğu bazı temel haklardan BBC İstanbul büro çalışanlarının faydalanamadığını söyleyen Durmuş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Taleplerimiz makul ve karşılanabilir taleplerdir. BBC'nin bu talepleri kendisine ek yük yaratmadan karşılaması mümkün. Geçtiğimiz ocak ayından bugüne sterlin Türk lirası karşısında yüzde 80'lik bir değer kazandı. Yani BBC patronunun yüzde 80'lik bir kazancı var. Grev sürecini başlatan bugün BBC patronunun uzlaşmaz tutumudur. Bir an önce BBC çalışanlarının taleplerini karşılayın aksi halde grev yapmaktan kaçınmayacağız."