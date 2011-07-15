-BBC RADYOSU MUHABİRİ SERBEST BIRAKILDI TAŞKENT (A.A) - 15.07.2011 - Tacikistan'da, geçen ay tutuklanan BBC radyosu muhabiri Orinbay Usmanov, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tacikistan Cumhuriyet Başsavcısı Şerhan Salimzade, Tacik makamlarınca yasa dışı Hizb-ut Tahrir örgütüne üye olmaktan suçlanan BBC Orta Asya Servisi muhabiri Orinbay Usmanov'un tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını açıkladı. Salimzade, Usmanov ile ilgili soruşturmanın tamamlanarak suç dosyasının savcılığa ulaştığını belirtirken, söz konusu suç dosyasının, gazeteci Usmanov'u toplumdan izole etmeden incelenmesinin mümkün olduğu kanaatine varıldığını ve bundan dolayı serbest bırakıldığını vurguladı. Buna rağmen, Usmanov hakkında yurt dışına çıkma yasağı konulduğunu bildiren Salimzade, gazeteci Usmanov'un serbest bırakılması konusunda Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın da bilgilendirildiğini belirtti. Salimzade, daha önce yaptığı açıklamada da Cumhurbaşkanı Rahman'ın isteği üzerine, söz konusu suç duyurusuyla ilgili bilgilendirmek amacıyla detaylı bilgi dosyasının oluşturularak, Cumhurbaşkanı'na sunulduğunu dile getirmişti. 13 Haziran'da, gazeteci Usmanov, Tacik emniyet birimlerince, yasa dışı dini örgüte üye olmaktan dolayı gözaltına alınarak, evinde yapılan aramalarda gazeteciye ait bilgisayar ve diğer eşyalara el konulmuştu. Daha sonra BBC radyosu muhabiri Orinbay Usmanov hakkındaki örgüt üyeliği suçlamasının düşürülmesine rağmen, Usmanov, Tacik makamlarınca örgütle ilgili bilgileri resmi kurumlara bildirmemekten suçlanıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Af Örgütü, Gazetecileri Koruma Komitesi, ABD ve İngiltere'nin Duşanbe büyükelçilikleri ile Usmanov'un çalıştığı BBC radyosu, 10 yıldan bu yana BBC Orta Asya servisinde çalışan Orinbay Usmanov'un tutuklanmasından dolayı endişe duyulduğunu kaydederek, gazetecinin serbest bırakılmasını talep etmişti.