BBC radyoda müstehcen şaka skandalı

İngiltere’nin ünlü sunucuları Russell Brand ve Jonathan Ross’un başı, yaptıkları son şaka yüzünden dertte. İki sunucu, BBC Radio 2’deki programda, 78 yaşındaki aktör Andrew Sachs’ın telesekreterine "Brand torunun Georgina ile yattı" diye müstehcen bir mesaj bıraktı. Binlerce dinleyici tepki gösterdi, konu meclis gündemine taşındı, Başbakan Brown olayı "münasebetsizlik" olarak niteledi. BBC, milyonlarca sterlin maaş verdiği iki sunucunun sözleşmesini dondurdu.



İngiliz yayın kurumu BBC’ye ait Radio 2’de geçen hafta patlak veren telefon şakası skandalı büyüyor. Ünlü radyocu Russell Brand, 18 Ekim’de banttan yayınlanan programda, BBC’nin TV kanalında talk show programı sunan ve birkaç yıldır İngiltere’nin en popüler sunucusu olan Jonathan Ross’u ağırladı.



İkili, 1975’te yayınlanan ve klasikleşen komedi dizisi "Fawlty Towers"daki İspanyol garson Manuel’i canlandıran 78 yaşındaki aktör Andrew Sachs’a telefon şakası yaptı. Sachs’ın telesekreterine birkaç müstehcen mesaj bırakmaktan ibaret olan şakanın tadı kaçtı. Brand küfürlü mesajı bırakırken, konuğu Ross da arkadan "O senin torununla yattı" diye bağırdı. İkili kahkahalar arasında telefonu kapattı. Bu sırada Ross, "İhtiyar Sachs bunu duyunca kendisini asacak" dedi.

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Daha yayın sırasında BBC’ye binlerce şikayet mesajı geldi. Saygın bir sanatçının küçük düşürülmesini eleştiren İngilizler, sunucuların cezalandırılmasını istediler. Tecrübeli aktör Sachs ise incindiğini söyledi. "Yaptığınız vicdansızlık. Yaşlı bir adamdan ne istiyorsunuz" diye soran torun Georgina Baillie (23) ise, sunucuların işine son verilmesini istedi. Polise suç duyurusunda da bulunan "burlesk" dansçı Baillie, "Brand ile bir süre çıktığım doğru, ama onunla cinsel ilişkiye girmedim" dedi.



BBC’ye gelen şikayetlerin sayısı 18 bini aşınca, İngiltere’nin RTÜK’ü sayılan Ofcom, skandal hakkında soruşturma başlattı. İngiltere Başbakanı Gordon Brown, şakayı "kabul edilemez bir münasabetsizlik" olarak niteledi ve "gereğinin yapılacağını umduğunu" açıkladı. İki sunucunun işten atılmasını öngören parlamento önerisini, Avam Kamarası’nda 13 milletvekili imzaladı.



Gereken yapılacak



Skandalın merkezindeki Brand dün özür diledi ama şakanın "eğlenceli" olduğunda ısrar etti. Sachs’ın şikayeti üzerine resmi özür yayınlayan BBC ise, bütün İngiliz gazetelerinin skandala geniş yer ayırmasının ardından bir adım daha attı. Kurumun Genel Direktörü Mark Thompson, Russell Brand ve Jonathan Ross’un sözleşmelerinin askıya alındığını ve soruşturma bitene kadar program yapmayacaklarını açıkladı.



Rekor maaşlı gaf makineleri



RUSSELL Brand ve Jonathan Ross, İngiltere’nin en çok kazanan sunucularından. BBC’nin tv kanalında talk show /_np/3939/6723939.jpgprogramı da sunan Ross, kurumdan üç yılda 18 milyon sterlin alacağı bir sözleşmeye imza atmıştı. BBC radyolarının en ünlü ismi olan Brand ise yılda 400 bin sterlin kazanıyor.



Kate Moss ve Kimberly Stewart gibi güzel ünlülerle flört eden Russell Brand (33), iki yıl önce GQ dergisinin ödül törenini sunarken, "Rod Stewart’ın kızıyla yattım" diyerek böbürlenince dinleyenler şok olmuştu. Stewart, daha sonra bir davette Brand ile karşılaştı ve herkesin içinde onu sorguladı. Brand, Stewart’ın kızıyla sadece bir kez yemek yediğini ve "ona dokunmadığını" itiraf edince, İngiliz şarkıcı, "O zaman öyle böbürlenmeyeceksin. Ben de çapkınlık yapardım ama böyle her yerde anlatmazdım. Şimdi bir baba olarak konuşuyorum" dedi.



Üç BAFTA ödüllü 48 yaşındaki Jonathan Ross ise Amerikalı aktris Gwyneth Paltrow ile yaptığı röportajda, "Seni s... güzel olurdu" demişti.

