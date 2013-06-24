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BBC: Muhabirlerimizin doğrudan hedef alınması kabul edilemez

BBC Küresel Haber Dairesi Başkanı Horrocks, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in BBC muhabiri Selin Girit'i Twitter üzerinden hedef göstermesi üzerine açıklama yaptı

24 Haziran 2013 20:05

BBC Küresel Haber Dairesi Başkanı Peter Horrocks'un, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Twitter üzerinden başlattığı, BBC'yi ve muhabiri Selin Girit'i hedef alan kampanyayla ilgili yaptığı açıklamasında, "Türkiye'deki protestoları izleyen muhabirlerimizden biri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kendisine, doğrudan adını anarak sosyal medyada saldırmasının ardından çok sayıda tehdit mesajına hedef olmuştur. BBC ve bünyesindeki bütün gazeteciler tarafsız ve bağımsız gazetecilik ilkesine bağlıdır. BBC muhabirlerinin bu şekilde doğrudan hedef alınması kabul edilemez" dedi.

Peter Horrocks'un yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

''BBC, Türkiye'de yetkililerce sürdürülmekte olan ve BBC'nin güvenilirliğine darbe vurmayı, muhabirlerini de sindirmeyi amaçlayan kampanya nedeniyle büyük kaygı duymaktadır.

Türkiye'deki protestoları izleyen muhabirlerimizden biri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kendisine, doğrudan adını anarak sosyal medyada saldırmasının ardından çok sayıda tehdit mesajına hedef olmuştur.

BBC ve bünyesindeki bütün gazeteciler tarafsız ve bağımsız gazetecilik ilkesine bağlıdır. BBC muhabirlerinin bu şekilde doğrudan hedef alınması kabul edilemez. BBC'nin yayınları konusunda kurumsallaşmış yorum ve şikâyet mekanizmaları vardır.

Türkiye'deki yetkililere bu mekanizmaları kullanmaları çağrısında bulunuyoruz.''

 

Gökçek'ten Girit'e karşı kampanya

 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, BBC muhabiri Selin Girit’i, Gezi Parkı eylemleri çerçevesinde Yoğurtçu Parkı'nda yapılan bir forumda konuşulanları paylaştığı tweetleri nedeniyle "vatan hainliği" ve "İngiliz ajanlığı"yla suçladı. Girit'e karşı Twitter'da kampanya başlatan Gökçek, #İNGİLTEREADINAAJANLIKYAPMASELİNGİRİT başlıklı bir hashtag açmıştı.

 

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