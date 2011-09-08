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Dünya

BBC muhabirini NATO askeri vurmuş

Afganistan'da Taliban'la yaşanan çatışmada hayatını kaybeden Ahmet Omed Pulvak'ın...

08 Eylül 2011 03:00

T24 - Afganistan'da Taliban'la yaşanan çatışmada hayatını kaybeden Ahmet Omed Pulvak'ın, bir NATO askeri tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

Afganistan'da öldürülen BBC muhabirinin aslında bir NATO askeri tarafından vurulduğu ortaya çıktı. 

NATO'dan yapılan açıklamada, Ahmet Omed Pulvak'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, Afgan muhabirin aslında bir NATO askeri tarafından öldürüldüğünün ortaya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, askerin, Pulvak'ın bomba düzenekli bir yelek giydiğini ve onu patlatmak üzere olduğunu sandığı için ateş ettiği belirtildi. 

Konuya ilişkin raporda, olaya karışan askerin, "silahlı çatışma kanunlarına ve savaş kurallarına uyduğu, bu şartlar altında makul davrandığı" ifadelerine de yer verildi.

Pulvak, Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde 28 Temmuz'da Taliban'ın düzenlediği bir saldırıda çıkan çatışmada öldürülmüştü.


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