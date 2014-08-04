'Gazze sansürü nedeniyle istifa ettim' diyen muhabir BBC'de hiç çalışmamış

Gazeteci Max Keiser, BBC'den İsrail'in Gazze saldırılarını sansürlediği için ayrıldığını iddia etmişti. Ancak BBC Keiser'in hiçbir zaman kendileri ile çalışmadığını açıkladı.

Gazeteci Max Keiser, BBC’den ayrılma kararını, “BBC’den ayrıldım çünkü İsrail’den hiçbir şekilde bahsetmemem katı bir şekilde emredildi. Bu şekilde sansür Gazze’deki dehşete neden oluyor” sözleriyle duyurmuştu.

BBC kaynaklarının T24'e verdiği bilgiye göre, "Max Keiser'in tweetlerini biz de gördük. Ancak Keiser hiçbir zaman BBC'de çalışmadı" dedi.

Saldırıların başlangıcından bu yana taraflı yayın yaptığı gerekçesiyle eleştirilen BBC’ye karşı İngiltere’de geniş katılımlı protestolar düzenlenmişti.