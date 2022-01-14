BBC İstanbul bürosu çalışanları greve çıktı

BBC İstanbul bürosunda çalışan gazetecilerle BBC işvereni arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 9 Ağustos 2021’de başladı. Herhangi bir anlaşma sağlanamaması nedeniyle BBC çalışanları grev kararı aldı.

Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, TÜİK, enflasyon oranını yüzde 36 olarak açıklarken BBC, bu sene için yüzde 20 zam önerdi. Açıklamada, “İki yıl üst üste resmi enflasyon oranının çok altında zam teklif eden BBC işvereninin durumun ciddiyetini anlayamadığını görüyoruz” denilirken şöyle devam edildi:

“BBC işvereni İstanbul'daki çalışanlarına Türk lirası ile maaş ödemektedir. Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle İstanbul’daki maaş masrafları neredeyse yarı yarıya azalan BBC’den çalışanlarının emeklerine saygı duyan, adil bir teklif beklemek hakkımız. Ayrıca, İstanbul’da BBC adına gururla çalışan gazetecilerin bazı temel yan haklarından mahrum bırakılmasını kabul etmiyoruz. İstanbul’daki çalışanların hakları ile hem Birleşik Krallık’taki, hem diğer ofislerdeki BBC gazetecilerinin hakları arasında önemli farklar bulunuyor. Bu durumu ayrımcılık olarak yorumluyoruz.”