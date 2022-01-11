BBC İstanbul Bürosu çalışanları, 14 Ocak'ta greve çıkıyor

BBC İstanbul Bürosu'nda yerel sözleşmeyle çalışan gazeteciler, işverenle yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine 14 Ocak'ta greve çıkma kararı aldı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Hazırlıklar tamam! BBC işvereni, İstanbul bürosunda çalışanların taleplerine kulak tıkadığı ve tüm yapıcı çabalarımıza rağmen masaya makûl bir öneriyle gelmediği için 14 Ocak Cuma greve çıkıyoruz. Hakkımızı alacağız!" denildi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, geçen aralık ayında yaptığı açıklamada, BBC Türkçe Servisi, BBC İzleme Servisi ve BBC Haber Dairesi'nde yerel sözleşmeyle çalışan gazetecilerin Türkiye'deki ekonomik zorluklar karşısında ücretlerinin alım gücünü koruyacak şekilde düzenlenmesini istediklerini belirtmişti. Durmuş, BBC'nin 2020'de çalışanlarının maaşlarına enflasyonun oranının altında zam yaptığını, son müzakerelerde ise teklifin brüt yüzde 14 civarında olduğunu söylemişti.

TGS Başkanı Durmuş, "BBC İstanbul ofisinde çalışan üyelerimiz dünyanın en önemli kamu yayıncısı olan, güçlü ilkelere sahip bu saygın yayın kuruluşunda gazetecilik yapmaktan gurur duyuyor. Fakat alım güçlerini korumak, son yıllarda ücretlerinde yaşanan değer kaybını telafi etmek ve her BBC çalışanı ile benzer haklara sahip olmak istiyor" demişti.