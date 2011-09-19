-BBC: İran'da 6 bağımsız film yapımcısı tutuklandı LONDRA (A.A) - 19.09.2011 - BBC, İran'da 6 bağımsız film yapımcısının tutuklandığını bildirdi. İngiliz yayın kuruluş BBC'den yapılan açıklamada, İran'da ''bağımsız belgesel film yapımcısı'' olan 6 kişinin tutuklandığı, bu kişilerin, BBC çalışanı olmadıkları belirtildi. İran basını ise ülkede BBC'nin Farsça servisi için çalışan 6 kişinin tutuklandığını duyurdu. Grubun, BBC'ye İran hakkında olumsuz olarak tanımlanan haberler sağladıkları iddia edildi.