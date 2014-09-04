BBC: El Kaide Hindistan’da şube açtı

El Kaide lideri Eymen ez Zevahiri 55 dakikalık bir mesaj yayınlayarak ‘cihat bayrağını Güney Asya'da dalgalandırmak’ için El Kaide'nin Hindistan şubesinin kurulduğunu açıkladı. Zevahiri Afganistan'daki Taliban lideri Molla Ömer'e de bağlılık desteğini yeniledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, uzmanlar Zevahiri'nin bağlılık mesajını, adını İslam Devleti olarak değiştiren IŞİD'e yönelik küçümseyici bir adım olarak görülüyor. IŞİD, dünya çapında radikal İslam'ın liderliği konusunda El Kaide ile mücadele içinde.

El Kaide Hindistan'ın kurulmasını açıklarken Zevahiri Arapça ve Urduca konuşması dikkat çekti. Uzmanlar bu yöntemin Zevahiri'nin ilgi çekmek çabası olarak değerlendirdi. Zevahiri açıklamasında Mülsümanları düşmanlara karşı savaşa çağırarak işgal altındaki toprakları kurtarıp İslam halifeliğini inşa etmeyi vadetti.

Zevahiri, "Hindistan El Kaidesi'nin kurulmasının Burma, Banladeş ile Hindistan'ın Assam, Gujarat, Jammu ve Keşmir eyatlerlerinde baskı ve haksızlığa uğramış Müslümanlar için iyi bir haber olduğunu söyledi.

Terör karşıtı uzmanlar IŞİD'in görünür hale gelerek daha çok militanı katılımı sağladığı bir dönemde El Kaide'nin bu ivme ile rekabet etmeye çalıştığını belirtiyor. IŞİD'in lideri Ebu Bakır el Bagdadi kendisini halife ilan ederek tüm Müslümanları "İslam Devleti'ne katılmaya çağırmıştı.

IŞİD militanları, daha önce El Kaide çatısı altında Irak ve Suriye'de mücadele ediyordu. 2013 yılında yaşanan görüş ayrılıkları sonrasında IŞİD militanları Bağdadi liderliğinde birleşti.