BBC çalışanları 24 saat grevde

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'BBC sendikanın taleplerini dinlemiyor'

Sendika üyeleri, BBC Dünya Servisi'nde ve BBC'nin dış yayınları takip eden BBC Monitoring hizmetinde çalışan bir grup BBC personelinin kesintiler çerçevesinde işten çıkarılma ve BBC'nin başka kısımlarına açılan pozisyonlar çerçevesinde yeniden istihdam edilmemesini protesto amacıyla grev kararı aldı.Greve BBC Türkçe ekibinden de iştirak olduğu için Türkçe internet sayfasında güncellemenin yavaşlaması ya da durması bekleniyor.Ulusal Gazeteciler Sendikası, BBC'nin açıkladığı kesintiler çerçevesinde, gönüllü olarak kıdem tazminatını alıp işini bırakmak isteyenler varken, işten ayrılmaya zorlananlar olduğunu açıkladı. Sendikaya göre, seçenekler sunmadan çalışanları işten ayrılmaya zorlayan BBC, bu planı ileride daha çok sayıda çalışana genişletmeye hazırlanıyor.Gazeteciler sendikası, kesintilere hedef olan departmanlarda çalışanların başka departmanlara aktarılması konusunda da BBC'nin sendikanın taleplerini dinlemediğini belirtti.BBC yöneticileri ise, sendika ile birçok defa bir araya geldiklerini ve işten çıkmaya zorlanan personel sayısını en aza indirmek için ellerinden gelen herşeyi yaptıklarını açıkladı.BBC yönetiminden Lucy Adams, ''Hükümetin BBC Dünya Servisi ve BBC Monitoring bütçesinde yaptığı kesintilerden dolayı kapatmamız gereken posizyonlar var. Kapanan pozisyonlarda çalışanların büyük çoğunluğu ya başka görevlere kaydırılıyor ya da gönüllü olarak kıdem tazminatını alıyor. BBC'ye çok iyi hizmet vermiş kişileri daha fazla tutamamak, çok üzüntü verici. Ulusal Gazeteciler Sendikası, işten çıkmaya zorlanan hiçkimse olmamasını istiyor. Böyle bir güvenceyi verecek durumda değiliz.'' dedi.BBC personeline gönderdiği mektupta Lucy Adams, greve gitmenin kesintiler nedeniyle kapanan pozisyonları ayakta tutacak ek fon sağlamayacağını, bir çözüm getirmeyeceğini söyledi.BBC personeli geçen Kasım ayında da emeklilik ödemelerinin değiştirilmesi planlarını protesto amacıyla grev yapmıştı.