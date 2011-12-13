BBC araştırması: Türkiye'nin gündemi işsizlik ve yolsuzluk

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İşsizlik oranları

GlobeScan adlı araştırma kuruluşunun BBC Dünya Servisi için yaptığı ''Dünya Konuşuyor'' başlıklı çalışması, 23 ülkede 11,293 kişinin katılımıyla, temmuz ve eylül ayları arasında gerçekleştirildi.Katılımcılara kendilerini en çok kaygılandıran sorunun ne olduğu, hangi sorunu günlük yaşamlarında yakın çevreleriyle sıklıkla konuştukları, ele aldıkları sorulduğunda yolsuzluk ve işsizlik öne çıkan yanıt oldu.Araştırmaya katılanların yüzde 24'ü yolsuzluk meselesinin bir biçimde günlük konuşmalarında gündeme geldiğini söyledi.İkinci sorun ise yoksulluk. Katılımcıların yüzde 20'si yoksulluk konusunu yakın zamanda yakın çevreleriyle konuştuklarını aktardı.İşsizlik ve enflasyonla ilgili gıda ve enerji fiyatlarındaki artış sorunları da katılımcıların yüzde 18'inin öncelikli saydıkları konular arasında yer aldı.Ancak işsizlik konusunun giderek artan bir kaygı olarak öne çıktığı da araştırmanın saptamaları arasında.Küresel düzeyde işsizlik sorununun arkadaşları ya da aileleriyle son bir ay içinde tartışanların oranı, 2009'da benzer bir araştırmada ortaya çıkan verilerin altı katı.İşsizliğe ilişkin kaygıların da ülkelere göre değiştiği de ortaya çıkıyor. Euro krizinin derinden etkilediği ülkelerden İspanya'da, katılımcıların yüzde 54'ü son dönemde işsizliği tartıştıklarını söylüyor. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 30'luk bir artışa işaret ediyor.Gana, Meksika, Nijerya ve Türkiye de işsizlik sorununun sokaktaki adamın gündeminde olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Bu ülkelerde katılımcıların yüzde 30'undan fazlası, işsizlik meselesini, anketin yapıldığı günün bir ay öncesini kapsayan dönemde yakınlarıyla konuştuklarını söylüyor.Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Japonya gibi varlıklı, kalkınmış ülkelerde ise dünya ekonomisinin durumuna ilişkin kaygılar daha öne çıkıyor.Yolsuzluk ise, Nijerya, Hindistan, Türkiye, Endonezya, Nijerya ve Peru gibi kalkınmakta olan ve çoğunun devlette ve iş çevrelerinde şeffaflık konusunda sorunları olduğu bilinen ülkelerde öne çıkıyor.Bir diğer kalkınmakta olan ülkeler grubu, Çin, Rusya, Kenya ve Filipinler'de artan gıda ve enerji fiyatları kaygı yaratan konular arasında.Latin Amerika ülkelerinde ise suç ve şiddet tartışılan ortak sorunlar olarak ön planda. Gecekondu semtlerinde toplumsal gerilimlerin yaşandığı Brezilya, Ekvador ve Meksika'yla birlikte uyuşturucu bağlantılı cinayet, suç ve şiddet sorunlarının halkın gündeminde yoğun olarak tartışıldığı ülkeler arasında.Araştırmada, iklim değişikliğinin sorun listesinde gerilediği dikkat çekiyor. Bir önceki yıl yapılan kamuoyu yoklamasında10 ülkede en sık gündeme gelen sorunlar arasında yer alan iklim değişikliği bu yılki çalışmada sadece Almanya ve İngiltere kamuoylarının öncelikli saydıkları sorunlar arasında.