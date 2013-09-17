BBC: ABD ve İngiltere, BM raporunun 'Suriye'yi suçladığı'nda ısrarcı

Çeviri: Varsan Çekiç

ABD, İngiltere ve Fransa, Şam'daki kimyasal silah saldırısını doğrulayan Birleşmiş Milletler (BM) raporunun, saldırıdan Suriye rejiminin sorumlu olduğuna dair olan tutumlarını haklı çıkardığını belirttiler.

İngiliz haber ajansı BBC'nin haberine göre, ABD ve İngiltere'nin BM elçileri, rapordaki teknik detayların, 21 Ağustos'ta yapılan saldırıdan sadece rejimin sorumlu olabilceğini gösterdiğini söylediler. Rusya, saldırıdan muhaliflerin sorumlu olabileceği iddiasının, yabana atılmaması gerektiğini belirtti.

BM raporunda, Şam'da sarin gazı içeren füzelerin ateşlendiği belirtildi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, saldırıyı "alçak bir suç" olarak tanımladı.

BBC Birleşmiş Milletler raporunun, saldırıdan kimin sorumlu olduğuna dair bir dayandırma göstermediğini yazdı.

Rusya: Alelacele sonuca varılıyor

Düzenlediği basın konferansında saldırının arkasında kimin olduğunu bilip bilmediği sorulması üzerine BM Genel Sekreteri Ban'ın, "Hepimizin kendi fikirleri olabilir" diyerek, ancak sorumluların adalete teslim edilmesinde hangi adımların atılacağına "başkalarının karar vereceğini" söyledi.

BM raporu hakkında açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague "Saldırının derecesini, ayrı labartuvarlardan gelen sonuçlardaki tutarlılığı, tanıkların ifadelerini, kullanılan cephane ve mühimatın uçuş yolu gibi bilgileri içeren rapordan, saldırıdan sorumlu olabilecek tek tarafın Suriye rejimi olduğu açıktır" dedi.

BM'nin ABD elçisi Samantha Power da, "BM raporunda bulunan teknik detayların, bu kadar geniş çapta bir kimyasal silah saldırısının, sadece rejim tarafından gerçekleştirilebileceğine açıklık getirmiştir" diye belirtti.

Power ayrıca raporda değinilen 122mm roketlerinin, önceden hükümet güçleri ile bağlantılı olduğunu belirterek, füzelerdeki sarin gazının niteliğinin, Irak'ta Saddam Hüseyin'in kullandığından daha yüksek olduğunu söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius da rapor hakkında şunları söyledi:

"Rapordaki kullanılan gaz miktarı, kimyasal karışımların karmaşıklığı, doğası ve taşıyıcıların balistik yolu gibi bulgulara dikkatli bakıldığında rapor, saldırının kaynağı hakkında hiç bir şüphe bırakmıyor."

BBC Fransa Dışişleri Bakanı Fabius'un, Suriye'nin elindeki kimyasal silahların uluslararası kontrole bırakılmasına dair BM Güvenlik Konseyi'nden çıkabilecek karar hakkında görüşmlerde bulunmak için, Salı günü Moskova'yı ziyaret edeceğini de belirtti.

BBC haberinde Rusya'nın, saldırıdan müttefiği Suriye'nin sorumlu tutulmasını kabul etmeyi reddettiğini de belirtti.

Raporun yayımlanmasından sonra konuşan Rusya'nın BM temsilcisi Vitaly Churkin, "Raporun, kimyasal silahların hükümet güçleri tarafından kullandığını kanıtladığını söyleyen bazı meslektaşlarımın, kendi sonuçlarına alelacele atladığını düşünüyorum. Kimyasal silahları aslında muhaliflerin kullandığı iddiası, tamamen yabana atılamaz" dedi. Churkin ayrıca eğer kimyasal saldırıyı hükümet yaptıysa, hayatını kaybedenler arasında neden muhalif savaşçıların bulunmadığını da sordu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, saldırıdan hükümetin sorumlu olduğunu redetmiş ve muhalifleri suçlamıştı.

BM kararı

BM Genel Sekreteri Ban, Güvenlik Konseyi'ne Pazartesi günü rapor hakkında brifing vererek, "Heyet, 21 Ağustos'ta Şam'ın Gota bölgesinde geniş çapta kimyasal silah kullanıldığı sonucuna varmıştır. Saldırı, özellikle siviller arasında çok sayıda can kaybı ile sonuçlanmıştır" dedi.

Birleşmiş Milletler araştırmacılarının kan, saç, idrar ve füze örneklerini incelediğini belirten Ban, alınan kan örneklerinin yüzde 85'inde sarin gazı bulunduğunu açıkladı.

Güvenlik Konseyi'ndeki brifinginde Ban, şöyle devam etti:

"Analizlerin temeline göre heyet, 'Şam'ın Gota bölgesindeki Ein Tarma, Moadamiyah ve Zalmalka yerlerinde, sarin gazı içeren karadan-karaya füzelerin kullanıldığına dair açık ve ikna edici kanıtlar toplanmıştır' sonucuna vardı."

Heyetin can kayıplarının sayısını doğrulayamadığını belirten Ban, duruma "21 Ağustos'daki korkunç hayat kaybı" olarak değindi.

Suriye'de yaşananlar hakkındaki sözlerine Ban, "Saddam Hüseyin'in 1988'de Halepçe'deki kullanımından beri doğrulanmış en önemli sivillere karşı kimyasal silah kullanımı" olduğunu da ekledi.

BBC'nin haberine göre şimdi Birleşmiş Milletler, Rusya ve ABD'nin anlaştığı, Suriye'nin kimyasal silahlarını bir hafta içinde ortaya çıkarmasını ve 2014'e kadar imha etmesini öngören anlaşma hakkında bir Güvenlik Konseyi kararı çıkarmaya çalışacak.

Birleşmiş Milletler'in Suriye'de kimyasal silah kullanımına dair raporunun İngilizcesi için tıklayın