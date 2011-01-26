-BBC 5 YABANCI DİL SERVİSİNİ KAPATIYOR LONDRA (A.A) - 26.01.2011 - İngiliz Yayın Kurumu BBC'nin yabancı dilde yayın yapan 5 servisini kapatmayı planladığı bildirildi. BBC Dünya Servisi'nden yapılan açıklamada, devlet hibelerindeki kesinti nedeniyle Arnavutça, Makedonca, Portekizce ve Sırpça ile Karayipler için İngilizce yayın yapan servislerin kapatılmasının planlandığı belirtildi. Konuyla ilgili olarak BBC Dünya Servisi Genel Müdürü Peter Horrocks'un bugün bir basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi. Bu servislerin kapatılmasıyla, BBC Dünya Servisi'nin iş gücünün yüzde 25'inden fazlasına tekabül eden, yaklaşık 650 kişinin işini kaybetmesi söz konusuyken, Ulusal Gazeteciler Sendikası'nın yine bugün başkent Londra'da BBC Dünya Servisi'nin önünde bir gösteri düzenleyeceği bildirildi. Yayın hayatına 1932 yılında başlayan BBC Dünya Servisi'nin, yıllık maliyeti 430 milyon dolar. Servis, radyo, televizyon ve internet yoluyla tüm dünyada 241 milyon kişiye hizmet veriyor.