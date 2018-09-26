B.B. Erzurumspor'da teknik direktör Altıparmak ile yollar ayrıldı

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA) - Süper Lig’in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da ilk 6 haftada alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

Mavi beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuz, MKE Ankaragücü maçının ardından olağanüstü toplanmış, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı almıştır. Takımın geçen sezon lige çıkmasında büyük emeği olan Mehmet Altıparmak ve ekibine bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki spor kariyerinde başarılar diliyoruz.\"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor yönetiminden yapılan açıklamada, takımı başarıya taşıyacak yeni bir teknik ekiple anlaşmak için görüşmelere başlandığı belirtildi.

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