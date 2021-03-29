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Spor

BB Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Yılmaz Vural oldu

29 Mart 2021 21:20

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Yılmaz Vural'ı getirdi.

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