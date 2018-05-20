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Spor

BB Erzurumspor kupasını aldı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Spor Toto 1'inci Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'i penaltı atışları sonucu 5-4 yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kupasını aldı

20 Mayıs 2018 04:03

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantep\'i penaltı atışları sonucu 5-4 yenerek Spor Toto Süper Lig\'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kupasını aldı. 
Spor Toto 1\'inci Lig play-off final maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, seri penaltı atışları sonucunda Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü\'nü 5-4 yenerek Spor Toto Süper Lig\'e yükselen son takım oldu. Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncular, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.  Mavi beyazlı teknik heyet ve oyuncular yıllar sonra Spor Toto Süper Lig\'e yükselmenin sevincini Bursa\'da kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla paylaştı. Maçın ardından düzenlenen törenle Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyunculara kupaları verildi. Takım kaptanı Mert Nobre kupayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ve Genel Sekreter Kadir Kardaş\'tan aldı. Bu arada maçı 5-4 kaybeden Gazişehir Gaziantepli oyuncular ise büyük üzüntü yaşadı. 

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