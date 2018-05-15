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Spor

BB Erzurumspor finalde!

BB Erzurumspor, ilk finalist play-off finaline yükselen ilk takım oldu

15 Mayıs 2018 20:59

Spor Toto 1. Lig'de play-off finaline yükselen ilk takım BB Erzurumspor oldu.

İlk maçta 4-3 yendiği Ümraniyespor'a konuk olan Erzurumspor, rövanş maçını da 2-1 kazandı ve ve finale yükseldi. 58. dakikada Burhan Eşer'in golüyle geriye düşen Ümraniyespor, 90+1'de Merthan Açıl'la umutlandı. Ancak 90+6'da harika bir gol kaydeden Demba Savage, Erzurumspor'un final biletini tescilledi.

BB Erzurumspor'un 19 Mayıs'ta Bursa'da oynanacak finaldeki rakibi, Boluspor - Gazişehir Gaziantep maçının ardından belli olacak.

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