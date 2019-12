-BAZLAMA GÖZLEME SATARAK BURS VERİYORLAR ANKARA (A.A) - 24.05.2011 - Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan bir grup ev hanımı, yaptıkları gözleme, bazlama ve baklava gibi ürünleri satarak elde ettikleri gelirle, 42 üniversite öğrencisine aylık 100 lira burs veriyor. ''Çubuk Eğitim Gönüllüleri Derneği''nin çatısı altında toplanan yaklaşık 100 ev hanımı, başlattıkları eğitim seferberliği ile yardıma muhtaç olan ailelerin üniversitede öğrenim gören çocuklarına destek oluyor. Çoğu okuma-yazma bilmeyen veya en çok ilkokul 5. sınıfa kadar okula gidebilmiş olan ev hanımlarından oluşan dernek üyeleri, kiraladıkları tek katlı bir evde yaptıkları gözleme, bazlama, baklava gibi ürünleri satarak, elde ettikleri gelirleri öğrencilere burs olarak dağıtıyor. Dernek Başkanı Hatice Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede maddi imkansızlık yüzünden eğitim hayatına devam edemeyen kimsenin kalmaması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Yaptıkları işin gönüllülük esasına dayandığını dile getiren Erkan, derneğin yönetim kurulu üyeleri dışında kiraladıkları eve gelerek, üretime destek veren kadın sayısının her geçen gün arttığını belirtti. Kadınların, başka hiçbir imkanı olmadığı için üniversite öğrencilerine el emekleriyle destek olduğunu vurgulayan Erkan, şunları kaydetti: ''Kiraladığımız bu evde yaptığımız ürünleri satarak, her ay öğrenci başına 100 lira burs veriyoruz. Burs verdiğimiz öğrencileri tespit ederken de din, dil, mezhep ve ırk ayrımı yapmadan sadece ihtiyaç sahibi olmasına bakıyoruz. Belki çok bir şey yapmıyoruz ama kendimizce, elimizden geldiği kadar bu işin ucundan tuttuk. Diğer ucundan da durumu iyi olan diğer vatandaşlarımızın tutmasını bekliyoruz. İhtiyacı olana yardım etmek zorundayız. Aslına bakarsanız bütün toplum eğitim konusunda sorumludur. Şu an ancak 42 öğrenciye burs verebiliyoruz. Hizmet ettiğimiz yer dar ve çalışma koşulları bakımından hiç de iyi değil. Çalışma yerimiz güzel ve düzenli bir yer olursa 100-150 öğrenciye daha burs verebiliriz. Eğitime gönül veren herkesin desteğini bekliyoruz.'' -''BAŞKASI DA BENİM DURUMUMA DÜŞMESİN DİYE''- Okula gitmeyi çok istediği halde sadece ilkokul 5. sınıfa kadar okuyabildiğini dile getiren 55 yaşındaki Asiye Yürek, başkasının da kendisinin durumuna düşmemesi için bu hizmete gönüllü olarak katıldığını söyledi. Yaptıkları işi çok önemsediklerini anlatan Yürek, bunun için kendisini çok mutlu ve huzurlu hissettiğini ifade etti. Okuma-yazma bilmediği için hayatı boyunca her alanda çok zorlandığını belirten 68 yaşındaki Akkız Taş ise çocukken kendisinin de maddi imkansızlıklar yüzünden okula gönderilmediğini belirterek, ''Hep okumamanın eksikliği ve ezikliği ile bu günlere geldim. İhtiyaç sahiplerini okutmak için bir hareket başlatıldığını duyunca koşarak geldim. Yaklaşık 3 yıldır durmadan burada çalışıyorum. Ben okuyamadım, ancak bu yaştan sonra okumak isteyenlere yardımcı olabiliyorum'' diye konuştu.