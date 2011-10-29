-Bazıları taş attı, bazıları top oynadı DİYARBAKIR (A.A) - 29.10.2011 - Diyarbakır'da bir grup izinsiz gösteri yaparken, başka bir grup polisle top oynadı. Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesinde toplanan bir grup izinsiz gösteri yaparak, polise taş, molotofkokteyli ve havai fişek attı. ''Dağılın'' uyarısına rağmen izinsiz gösteriyi sürdüren gruba güvenlik güçleri, basınçlı su ve gazla müdahale etti. Öte yandan, gösterilerin sürdüğü cadde üzerinde bir grup genç, bölgede görev yapan polislerle maç yaptı. Polislerle gençlerin top oynadığını gören bazı vatandaşlar da maçı ilgiyle izledi.