Bazıları first lady sever

T24 - Woody Allen eğer uygun bir rol yazabilirse yeni filminde Amerika'nın first lady'si Michelle Obama'yı oynatabileceğini açıkladı.





Başta Annie Hill olmak üzere New York filmleriyle tanınan oyuncu, yönetmen ve senarist son filmi 'Midnight in Paris'te Fransa'nın first lady'si Carla Bruni'ye rol vermişti.



IMDb'nin haberine göre; Bruni ve Sarkozy ile birlikte yedikleri yemek sırasında Bruni'ye bu teklifi yapan Allen, şimdi de ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'ya benzer bir teklif yapabilir.



İngiliz televizyonlarındaki Daybreak adlı şova konuk olan Woody Allen, "Eğer onunla aynı odada olursam ve onun kafamdaki role uyduğunu düşünürsem, ona rol teklif etmekten asla çekinmem" dedi.