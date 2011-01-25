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BAZI YOLLARDA ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR ANKARA (A.A) 

25 Ocak 2011 11:40

-BAZI YOLLARDA ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR ANKARA (A.A) - 25.01.2011 - Karayollarının değişik kesimlerinde sürdürülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trabzon-Maçka yolunun 25. kilometresindeki Maçka Tünelinde yıkama ve bakım çalışmaları nedeniyle 07.00-17.00 saatleri arasında Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü, Maçka-Trabzon istikametinde ise ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 33-87. kilometreleri arasında muhtelif kesimlerde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-19.00 saatleri arasında yol aralıklarla ulaşıma kapatılıyor. Hasankeyf-Gercüş yolunun 4-7. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 20 Şubat 2011 tarihine kadar her gün 24.00-06.00 saatleri arasında ve Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri 12.00-15.00 saatleri arasında yol trafiğe kapalı tutuluyor. Adapazarı-Pamukova-Bilecik yolunun 5-39. kilometreleri arasındaki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Mekece-Bozüyük yolunun 68-72. kilometreleri arasında şev destekleme çalışmaları nedeniyle 1-30 Ocak tarihleri ve 07.00-17.00 saatleri arasında sağ taşıma yolu trafiğe kapatılarak ulaşım sol taşıma yolundan iki yönlü olarak sağlanacak. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 99. kilometresinde bulunan Alara Köprüsünün sağ şeridi yol yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup, ulaşım sol şeritten çift yönlü olarak sağlanıyor. Ortaklar-Söke-Milas yolunun 0-9. kilometreleri (Karacabeli Tüneli Mevkii) ile 30-39. kilometreleri (Bafa Gölü Mevkii) arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 22-29 Ocak ile 5-12 Şubat tarihlerinde (Cumartesi günleri) 13.00-17.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılacak. Marmaris-Gökova yolunun 5-6. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle Çarşamba ve Cumartesi günleri 13.00-15.00 saatleri arasında yol aralıklarla ulaşıma kapalı tutulacak. (Malatya-Gölbaşı) Ayr.-Darende yolunun 50-59. kilometreleri arasındaki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle yol aralıklarla ulaşıma kapatılıyor. Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun muhtelif kesimlerinde asfalt yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Mekece-Bozüyük yolunun 66-67. kilometreleri arasında TCDD tarafından yapılan Hızlı Tren Projesi kapsamında VK-27 Viyadüğündeki çalışmalar nedeniyle 13 Ocak-8 Nisan tarihleri arasında sol taşıma yolu trafiğe kapatılacak olup, ulaşım sağ taşıma yolundan iki yönlü olarak sağlanacak. Ortaklar-Söke-Milas yolunun 57-61. kilometreleri (Bafa Gölü) arasında sürdürülen patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 13.00-17.00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Zonguldak-Ereğli yolunun 54-56. kilometreleri arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15.00-17.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılıyor. Ortaklar-Söke-Milas yolunun 0-26. kilometreleri arasındaki (Karacabel Tüneli Mevkii) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 13.00-17.00 saatleri arasında yol kısa süreli aralıklarla ulaşıma kapatılacak. Milas-Yatağan yolunun 4-19. kilometreleri arasındaki (Kozağaç Mevkii, Boğayokuşu Mevkii ve Karaltı Mevkii) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle Salı ve Perşembe günleri 14.00-16.00 saatleri arasında yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

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