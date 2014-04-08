Bazı yiyecekler son kullanma tarihi geçse bile tüketilebilir

ABD'li bir iş adamı, önümüzdeki yılın başlarında, Boston Eyaleti'nde son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler satan bir süpermarket ve restaurant açacağını açıkladı.

Hangi yiyeceklerin bozulmadan dayanır? Bozulsa da yiyebileceğimiz gıda ürünleri var mı? BBC'den Rajini Vaidyanathan, bu soruları işin uzmanlarına sordu.

'Mısır cipsi bayatlasa bile yenir'

Gıda bilimcisi Dana Gunders, bazı gıdalarda son kullanma tarihlerinin güvenlikten ziyade tada göre belirlendiğini belirtti.

"Natural Resources Defence Council" (Türkçesi "Doğal Kaynakları Koruma Kurulu") konuyla ilgili yayınladığı raporda, bozulmuş olarak nitelendirilen birçok yiyeceğin aslında yenebilir olduğunu belirtmişti.

Gunders, son kullanma tarihi üzerinden bir ay geçen mısır cipslerinin hala yenebileceğini, ancak tadının bayat olabileceğini söyledi.

Zeytinyağıyla tavada ısıtılırsa mısır cipsinin tekrar çıtır çıtır olabileceği tavsiyesinde bulunan Gunders, hava almayan kaplarda saklamanın da cipslerin ömrünü uzatacağını belirtti.

'Yoğurt altı hafta bozulmuyor'

Gıda bilimcisi, yoğurdun altı haftaya kadar dayanabildiğini, üzerinden küfü almanın yeterli olduğunu ileri sürerek, "Son kullanma tarihinden aylar sonra bile yoğurdu yiyorum ve şimdiye dek hiçbir sorun yaşamadım." dedi.

Çikolatanın da aynı şekilde uzun süre dayandığını belirten Gunders, uzun süre bekleyen çikolataların üzerinde havayla teması nedeniyle üzerinde bir tabaka oluşabildiğini, ama bu tabaka küf olmadığından yenebildiğini söyledi.



Gunders yumurtanın, 3 haftadan 5 haftaya kadar dayanabildiğini söylüyor. Minnesota Üniversitesi Gıda Bölümü'nden Profesör Ted Labuza da, yumurtayı buzdolabında 5 derecenin altında saklamak gerektiğini belirtti.

Profesör Labuza, sütün hasta etmeden çok önce kokusunun ve tadının bozulacağını söyledi. Labuza, ayrıca sütü oda sıcaklığında muhafaza etmenin sütün ömrünü kısalttığını, ideal olanın buzdolabında 2 derece altında muhafaza edilmesi olduğunu ifade etti.

'Tarihler' karıştırılıyor

ABD'de yılda ortalama yiyeceklerin yüzde 40'ı, son kullanma tarihini karıştıranlar tarafından çöpe atılıyor. Müşteriler özellikle" son kullanma tarihi" ile "üretim tarihi"ni karıştırıyor.