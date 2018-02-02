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Medya

"Bazı TSK mensupları ÖSO'cularla çekilen fotoğraflardan rahatsız"

"Bu fotoğrafların ileride ülkemiz aleyhinde kullanılabileceğini söylediler"

02 Şubat 2018 16:42

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bazı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda Türkiye ile birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları ile çekilen fotoğraflardan rahatsız olduğunu aktardı. Öztürk, "Hassasiyetleri bilinen bazı TSK mensupları, bugün ÖSO içinde yer alan ancak yarın nerede ve kiminle birlikte olacakları konusunda kuşkular bulunan ÖSÖ'cularla çekilen fotoğrafların ilerde ülkemiz aleyhine kullanılabileceğini söylüyorlar" dedi.

Burseya Dağı'nı ziyaret eden Orgeneral İsmail Metin Temel'e eşlik eden bir özel kuvvet mensubu askerin sol omzunda ÖSO'nun bayrağının yer aldığı peç dikkatleri çekmiş; tartışmalara nedne olmuştu.

TIKLAYIN- Burseya'da dikkat çeken peç detayı

Saygı öztürk'ün "Afrin Uyarıları" başlığıyla ( Şubat 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Askeri kaynaklardan edindiğim bilgi, ÖSO içinde farklı grupların bulunduğudur. Harekatı yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, askerimizin yanında, ele geçirilen dağlarda oluyor. Bu harekatta yararlılıkları bilinen ÖSO mensupları da Korgeneral Temel ve diğer komutanlarla hatıra fotoğrafı çektiriyor. Hassasiyetleri bilinen bazı TSK mensupları, bugün ÖSO içinde yer alan ancak yarın nerede ve kiminle birlikte olacakları konusunda kuşkular bulunan ÖSÖ'cularla çekilen fotoğrafların ilerde ülkemiz aleyhine kullanılabileceğini de söylüyorlar.

Yine başka bir duyarlılığı daha hatırlatalım: Vatandaşımız, askerimizin yanındadır. Sevgisini her zaman gösteriyor. Bu amaçla evlerinde yemek pişiren, sarma, börek yapanlar, bunları askerimize getirip ikram ediyor. Evet, bu sevgi tamam ama sonuçta yabancı bir ülkeye harekat yapılırken, askerimize karşı art niyetli olanların, yemeklerin içine zehirleyici maddeler koyabileceği de hatırlatıyorlar. İlk günlerde sevgiye karşılık vermek için getirilenler alınırken, şimdi alınmaması da işte bu konudaki duyarlığın sonucudur. 

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