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Yaşam

BAZI TREN SEFERLERİNE BİR GÜN ARA ANKARA (A.A)

14 Ocak 2011 13:21

-BAZI TREN SEFERLERİNE BİR GÜN ARA  ANKARA (A.A) - 14.01.2011 - TCDD Genel Müdürlüğü, Ankara-İstanbul Hızlı Demiryolu çalışması nedeniyle, bazı trenlerin seferlerine bir gün süreyle ara vereceğini bildirdi. TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapım çalışması devam eden Ankara-İstanbul 2. Etap Hızlı Tren Projesi kapsamında sürdürülen çalışmaların Ayvalı-Bozüyük etabında, deplase edilen yolu tekrar eski yerine alabilmek için 19 Ocak 2011 tarihinde bazı tren seferlerinin iptal edildiği kaydedildi. Açıklamada, ''Boğaziçi Treni Ankara-Haydarpaşa-Ankara, Eskişehir Ekspresi Eskişehir-Haydarpaşa-Eskişehir, Başkent Ekspresi Eskişehir-Haydarpaşa-Eskişehir, Sakarya Ekspresi Eskişehir-Haydarpaşa-Eskişehir, Cumhuriyet Ekspresi Eskişehir-Haydarpaşa-Eskişehir, Vangölü Ekspresi Eskişehir-Haydarpaşa, Doğu Ekspresi Haydarpaşa-Ankara'' seferlerinin iptal edildiği belirtildi. Doğu Ekspresinin Ankara Gar'ında seyrini sürdüreceği ifade edilen açıklamada, yük trenlerinin seyirlerinin ise yolun kapalı kalacağı süre dikkate alınarak yeniden planlandığı bildirildi.

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