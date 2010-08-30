Bazı şeyleri açıkça konuşmanın vakti geldi...

T24 - Referandum mitingi sırasında genel af çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu'na: Terörist başının affı bizim kitabımızda yok, sen genel af çıkarma yetkisini nerden aldın. Sana bu yetkiyi kim verdi?" diye seslenirken; Kılıçdaroğlu: Biz terörist affedilsin demedik. Bazı şeyleri açıkça konuşmanın ve kamuoyuna hatırlatmanın zamanı geldi, şeklinde yanıt verdi...





Kendisi ve bakanlarının imzası ile 18 Nisan 2006’da Öcalan’a fiilen af önerilmiş ve CHP’nin karşı çıkması ile terörle mücadele yasasında öngörülen bu değişiklik yapılamamıştı. Hürriyet gazetesinden Metehan Demir'in yazısı:



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin gündeme getirdiği genel af önerisine ilişkin Başbakan Tayyip Erdoğan’ın dün Hürriyet’te yer alan, “Şehitlerin vebalini, kanının bedelini ödeme yetkisini ona kim veriyor? Buna sadece biz değil, Türkiye ayağa kalkar” yönündeki değerlendirmelerine sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Hürriyet’e şu özel açıklamaları yaptı:





'6. maddede diyordu'



- “Sayın Başbakan bizim gündeme getirdiğimiz genel af önerisini iyice incelemeden ‘Türkiye ayağa kalkar, karşı çıkar’ diye tepki göstermiş. Gündemlerinde affın olmadığını söylüyor ve bize ağır ithamda bulunuyor. O zaman bazı şeyleri açıkça konuşmanın ve kamuoyuna hatırlatmanın zamanı geldi. Kendisi ve bakanlarının imzası ile 18 Nisan 2006’da Öcalan’a fiilen af önerilmiş ve CHP’nin karşı çıkması ile terörle mücadele yasasında öngörülen bu değişiklik yapılamamıştı. O Terörle Mücadele Yasası tasarısının 6. maddesinde şöyle deniliyordu:



‘3713 sayılı kanunun 7. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Madde 7-1’inci maddede belirtilen amaçlara yönelik suç işlemek üzere, terör örgütü kuranlar, yönetenler, örgüte üye olanlar TCK’nın 314. maddesine göre cezalandırılır. Örgütün faaliyetini düzenleyen de örgütün yöneticisi olarak cezalandırılır. TCK’nın 221. maddesi (etkin pişmanlık) hükmü, bu madde açısından da uygulanır.’





'Düzgün adamsan çık anlat'



- Bize yönelik açıklamalarını keşke daha önce kanunlaştırmaya çalıştıkları bu girişimlerine bakarak söyleseydi. Terör örgütünü asıl affetmeye çalışanın kim olduğu burada görülüyor. Eğer Başbakan hep söylediği gibi düzgün adam ise sözünün eri ise Meclis’e bunu da getirdiklerini çıkıp anlatsın. Bununla Abdullah Öcalan’ı affetmeye çalışan ben miyim, o mu? Bu kanun değişikliği internet sitelerinde duruyor. Başbakan bir yandan Meclis’teki ağırlıklarına atfen de, bize adım attırmayacağını, su bile içirmeyeceğini söylüyor. Meclis onun çiftliği değil. Bu yetkiler onda değil. Tarihte Hitler bile böyle düşünmedi, konuşmadı.





'Terörist affedilsin demedik'



- 21. yüzyılın Türkiye’sinde ben ondan su bile istemem. Onun vereceği suya da zaten şüphe ile yaklaşırım. Ben hiçbir yerde bir toplumsal mutabakat sağlanmadan ve PKK’nın koşulsuz silah bırakması gerçekleşmeden bir genel af olacağını söylemedim. Hiçbir zaman çıkıp ben veya herhangi bir yöneticim ‘teröristler affedilsin’ demedik. AKP iki yüzlü politika güdüyor. Bugün ortaya koyduğumuz bu örnekle de somut gerçek bir kez daha ortaya çıktı. Kendileri PKK yöneticileri lider ve yöneticilerine af getirmek istemişler ve bunu da bir kanun teklifiyle Meclis’ten geçirmeye çalışmışlardır.





'O teklifi kim hazırladı?'



- Bu kadar açık. Ama bunu yapamadılar, Parlamento’da görüşemediler. Bunu CHP olarak biz engelledik. Başbakan, ‘Bunu bilmiyorum, bu da nereden çıktı’ diyemez. Eğer derse o zaman neyin altına imza attığının farkında bile değil. Peki o zaman bu kanun teklifini kim hazırladı. Onun hesabını versin. Biz ülkenin birliğinden bütünlüğünden yanayız. Ben hayatımı bu vatan için feda etmeye hazırım. Ama AKP ise ülkeyi ayrıştırıyor. Kamplara ayırıyor. Gelinen noktanın sebebi Başbakan ve onun politikalarıdır. Hangi demokraside parlamentoyu kendi çiftliğin gibi görebilirsin. Bir de Anayasa değişikliği ve demokrasiyi getirdiklerinden bahsediyorlar. Hangi yüzle AB’ye girmekten bahsediyorsun.





AKP sorunların adresi



- Türban konusunda beni samimi bulmadığını söylüyor. Ne düşündüğü hiç de önemli değil. AKP, sorunların adresidir. Biz ise çözümün adresi olarak ülkenin sorunlarını samimiyetle çözeceğiz diyoruz. O nedenle beni samimi bulup bulmaması hiç önemli değil. Başbakan Erdoğan’ın, bizi samimiyet testinden geçirecek yetkisi yoktur. Terör örgütü kurucu ve yöneticilerini affetmek isteyen kimdir, diye şimdi son kez soruyorum. Bu affetmek istediği kişiler kimlerdir? Amacı nedir? Çıkıp şimdi çıkıp 70 milyonun huzurunda bunun yanıtını versin.”







