'Bazı muhafazakârlar kadın hakkındaki olumsuz görüşüyle kamuoyunu meşgul ediyor, 'kadından haber dinlenmez' diyenlere aldırmayın’

İslamcı yazar Nurettin Yıldız'ın, tepki çeken “Erkeğin, kadın haber spikerini izlemesi sakıncalıdır” sözlerini değerlendiren Habertürk gazetesi yazarı Fehmi Koru, “Sonunda birisi ‘kadın spikerden haber dinlenmez’ deyince bende şafak attı. Bir süreden beri, ‘muhafazakâr’ kimliğiyle tanınan bazılarının ‘kadınlar’ ile ilgili görüşleri kamuoyunu meşgul ediyor. Hemen hepsi olumsuz görüşler bunlar...” dedi.

Kadınları rahatsız eden görüşlerin, ifade edenlerin kimliği sebebiyle İslam’a mal edildiğini söyleyen Koru, “Elbette kadınların kadın olmaktan kaynaklanan özellikleri var; çocuk doğurmak gibi... Hükümetlerin ülkenin selameti açısından doğumları teşvik etmesi anlaşılabilir; ancak bunu kadınları rahatsız edebilecek bir söylemle yapmaktan uzak durmak gerekiyor. Teşvikler ve kolaylaştırmalar uygulayarak... Son yıllarda başlatılan, çocuk yardımı, doğum öncesi ve sonrası izin gibi konularda kaydedilen iyileştirmeler gibi... ‘Kadın spikerden haber dinlenmez’ diyenlere aldırmayın” görüşünü dile getirdi.

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