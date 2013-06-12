Bazı LYS başvuruları kabul edilmedi iddiası

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, 4 bin 700 öğrencinin başvurusunun kabul edilmediğini söyleyerek ÖSYM Başkanlığı'na başvurdu.

CHP’li Kart yaptığı açıklamada, konunun aciliyeti dikkate alınarak ivedi olarak çözülmesi gerektiğini belirtti. “Aksi takdirde binlerce öğrenci en temel hakları olan eğitim haklarını kullanamaz hale gelecekler, dava açma külfeti ve zorunluluğuyla karşı karşıya kalacaklardır” diyen Kart, ÖSYM Başkanlığı’na yaptığı başvuru dilekçesinde şöyle dedi:

“2013 YGS Sınavı'na katılan, LYS Sınavı için giriş bedelini zamanında yatıran bir bölüm öğrencinin başvurusunun sistem tarafından kabul edilmediği, öğrencilerin sınav giriş kartının çıktısını almak için siteye girdiklerinde kayıtlarının olmadığını gördükleri ve bu sebeple de sınava giremeyeceklerine dair kendilerine bilgi ulaşmıştır. 2013 YGS sınavına girip, 2013 LYS Sınavı için zamanında başvurmayanlara gönderilen uyarı mesajı benzeri bir mesajın bu durumdaki öğrencilere ulaştırılmadığı ifade edilmektedir. Bu durumda olan öğrenci sayısının 4700 seviyesinde olduğu ifade edilmektedir. Olayın, öğrencilerin ihmali ya da hatasından kaynaklanmayıp, sistemin hatasından kaynaklandığı açıktır. Bu öğrencilerimizin mağduriyetlerinin ivedi olarak giderilmesi zorunluluğu vardır. Konuyu, çözüme bağlanacağı umuduyla bilgilerinize iletiyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.”

ÖSYM İDDİALARI YALANLADI

ÖSYM Başkanlığı yazılı bir açıklama yaparak, iddiaların asılsız olduğunu ifade etti. Açıklama şu şekilde:

'Haberde iddia edildiği gibi sistemden kaynaklanan herhangi bir sorun söz konusu değildir. 2013 LYS başvuruları 22 Nisan – 29 Nisan 2013 tarihleri arasında yapılmış ve sonlanmıştır. Adayların, LYS için bankaya sınav ücretini yatırdıktan sonra ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuruya ilişkin tüm işlemler 2013 ÖSYS Kılavuzunda yer almıştır. Başvuru tarihleri arasında ÖSYM sisteminde hiçbir kesinti olmamıştır.

Buna rağmen; merkezimiz, bu yıl ilk kez YGS’de başarılı olmuş ancak başvurusunu yapmamış 498 bin adaya 29 Nisan 2013 tarihinde SMS ile bilgilendirmede bulunmuştur. Habere konu parasını yatırıp başvurusunu yapamayan 4 bin 117 adaya da 'Sınav ücretinin yatırdınız. Başvurunuzu tamamlamadınız. Lütfen ais.osym.gov.tr’ye girerek başvurunuzu tamamlayınız' şeklinde ayrı bir SMS bilgilendirmesi yapılmıştır. Ayrıca başvurusunu yapamayan adayların neden başvuramadıklarına ilişkin bir anket çalışması da çağrı merkezi aracılığıyla yapılmış, hiçbir aday sistemden kaynaklandığına ilişkin hiçbir bildirimde bulunmamıştır.'

ÖSYM'nin adayların başvurularını zamanında yapabilmeleri için tüm bilgilendirmeleri yaptığı, sonrasında da adaylara neden başvurmadıklarını sorduğu belirtilen açıklamada, 'Sorunun sistemden kaynaklandığına ilişkin iddialar gerçek dışıdır. Her sınav öncesinde olduğu gibi, 3 gün sonra yapılacak olan LYS’ler öncesinde de bu tarz haberlerin kamuoyu gündemine getirilmesini üzüntüyle takip etmekteyiz. Adayların ÖSYM internet sitesinde yer almayan hiçbir bilgiye ve açıklamaya itibar etmemesini temenni ediyor, LYS’lere girecek tüm adaylara başarılar diliyoruz' ifadelerine yer verildi.