'Bazı kurum ve vakıflar kurban etini fakirlere dağıtmıyor, piyasaya satıyor'

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bağışlanan kurban etinin fakirlere dağıtılmak yerine yeniden satılmasının ibadetin sayılmamasına neden olduğu belirtildi. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, bağış alan kurum ve kuruluşların kurban etini satarak büyük gelir elde ettiğini vurgulayarak, satışın kendileri açısından büyük sıkıntı yarattığını bildirdi.

Kurban etinin fakir vatandaşlara dağıtılması gerektiği vurgulanan açıklamada, ''Kurban etinin ve derisinin sahibi tarafından satılması ya da kesim ücretinin bunlarla ödenmesi caiz değildir. Nitekim Hz. Peygamber, 'Kurban derisini satan kimsenin kurbanı yoktur' buyurmuştur. İhtiyaç sahibi Müslümanlara ulaştırılması imkanının sağlanamaması halinde ise bu etlerin, ziyan olmalarını önlemek için piyasa fiyatı üzerinden satılarak, bedellerinin fakir ve ihtiyaç sahibi Müslümanlara sarf edilmesi caizdir'' ifadelerine yer verildi.

Kurban etinden elde edilen gelirin fakir ve ihtiyaç sahibi Müslümanlara sarf edilmesi dışındaki satışların islami açıdan caiz olmayacağına işaret edilen açıklamada, ''Kurban bağışlarının ihtiyaç sahiplerine dağıtılmayıp satılarak elde edilen gelirlerin başka amaçlarla kullanılmasından kaçınmak gerekir'' diye belirtildi.



'Yıl boyunca insanlarımızın et ihtiyacı karşılanabilir'



Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç da her yıl ülke genelinde binlerce kurban kesildiğini ve elde edilen etin yıl boyunca fakir insanların ihtiyacını karşılayabileceğini anlattı.

Tunç, çoğu insanın Kurban Bayramı'nda vakit bulamadığı için kurum ve kuruluşlara kurban bağışında bulunarak ibadetini gerçekleştirdiğine işaret ederek, söz konusu uygulamanın ülke genelinde çok yaygınlaştığını belirtti.

Tunç, bağış alan kurum ve kuruluşların kurban etini satarak büyük gelir elde ettiğini vurgulayarak, satışın kendileri açısından büyük sıkıntı yarattığını bildirdi.

Tunç, “Piyasada etin kilosu 25 lira ise vakıflar, etin kilosunu 10-15 liraya sanayicilere satıyorlar. Kendilerine ‘Bunu niye yapıyorsunuz’ diye sorduğumuzda ‘Yeteri kadar bunları saklayacak yerimiz yok’ diye cevap veriyorlar. Bu yanlış. Hayırseverler bu noktada kandırılıyor. Kaldı ki bu kurban olmaz. Kurbanın amacı kesilen kurbanlığın yoksula, fakire dağıtılmasıdır” dedi.

''Bağışlandıktan sonra satılan kurban etinin piyasaya girmesi, bizleri zora sokuyor'' diyen Tunç, ''Bu uygulamanın kırmızı et üreticileri üzerinde çok olumsuz etkisi var çünkü düşük fiyattan kurban etinin satılması nedeniyle 3 ay boyunca satış yapamıyoruz. Böyle olunca da işlerimiz bozuluyor. Bu uygulama hem vatandaşın ibadetini hem de üreticinin işini olumsuz etkiliyor'' şeklinde konuştu.

Tunç, kurban etlerinin dağıtımı konusunda belediyelere ve Et Balık Kurumu'na (EBK) önemli görevler düştüğünü söyledi. Kurban etlerinin EBK depolarında uzun süre muhafaza edilebileceğini vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

''Bağış yapılan kurum ve kuruluşlar bağışlanan bu eti satmak yerine, yıl içinde fakir insanlarımıza düzenli olarak dağıtabilir. Bu konuda belediyeler ve EBK'dan destek alırlarsa eti saklama konusunda sıkıntı yaşamazlar. Bağışlanan et kavurma haline getirilerek yıl boyunca dağıtılabilir. Öyle insanlarımız var ki bayramdan bayrama et yiyor sadece ama bu şekilde yıl boyunca insanlarımız et ihtiyacını karşılayabilir. Bu şekilde daha güzel bir ibadet sağlanabilir.''