Bazı kullanıcıların Facebook'taki özel mesajları deşifre oldu!

Facebook bazı kullanıcıların 2009 ve daha önceki yıllara ait özel mesajlarını kullanıcıların profilinde yayınladı.

BBC’nin ‘flaş’ olarak yayınladığı habere göre; Özel mesajların kişilerin zaman tünelinde yayınlanması herkesin başına gelmiyor. Fakat şu ana kadar dünyanın her yerinden farklı kullanıcılar durumla ilgili şikayette bulundular. Özel mesajların yayınlanmasının sebebi olarak Facebook’un rastgele seçilmiş kullanıcılar üzerinde gerçekleştirdiği testler gösteriliyor.

Hesabınızı bu tehlikeden korumanız için ‘Gizlilik ayarları’na girip, zaman tüneli ve etiketlenme seçeneğini sadece kendinizin görebileceği hale getirmeniz öneriliyor.