-BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TEKLİF TBMM'DE TBMM (A.A) - 08.03.2011 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklife, yeni maddeler eklendi. AK Parti'li milletvekilleri, geçen hafta 12 maddesi kabul edilen teklifin, bugünkü görüşmelerinde yeni madde ihdası için önerge verdi. Kabul edilen önergelerle, Kooperatifler Kanunu ile Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Kanunu'na ek maddeler getirildi, Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Kabul edilen önergelere göre, kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, denetçileri; kooperatifler ve üst kuruluşlarının işletmelerinde, iştiraki olan teşebbüslerinde, şirketlerinde, vakıflarında yönetim veya denetim kurulu üyesi olamayacak, personel olarak veya başka bir şekilde ücretli görev alamayacak. Bu şekilde görev yapanlar ise, kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 1 ay içinde bu görevlerinden birisini seçecek. Kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin eş, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları; kooperatif ve üst kuruluşlarının işletmelerinde işletme müdürü, hissedarı oldukları şirketlerde ve katıldıkları vakıflarda yönetim kurulu üyesi, denetçi, genel müdür veya genel müdür yardımcısı olamayacak. Teklif, OSB Kanunu yürürlüğe girdiği tarihten önce imar planlarıyla sanayiye açılan alanlarda kurulu olan, OSB alanlarının avantajlarından yoksun, altyapı tesislerini kullanma imkanına sahip olmayan tesisler için de düzenleme getiriyor. Ayrıca ıslah organize sanayi bölgeleri oluşturulacak; OSB Kanunu'ndan önce yapılaşan sanayi tesislerinin bulunduğu alanlar, OSB olarak değerlendirilecek. Ancak bunun için kanunun yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl içerinde yapılan başvuruların uygun görülmesi gerekecek. İl ve ilçelerin sosyo ekonomik durumları dikkate alınarak OSB'lerdeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisleri, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek. Bakanlık kredisi kullanan OSB'lerdeki tahsis edilmemiş parseller; gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilebilecek. Bunun için en az 10 kişilik istihdam öngören yatırım şartı aranacak. Bakanlık kredisi kullanmamış ya da kredi borcunu ödememiş OSB'lerden de aynı şartlarda parsel tahsisi yapılabilecek. Bu durumda tahsil edilen parselin değeri, OSB tüzel kişiliğine Hazinece ödenecek. En az 10 kişilik istihdam şartı, Tarıma Dayalı İhtisas OSB'lerde aranmayacak. Büyükşehir belediyeleri uhdesindeki hafriyat sahaları ve toplu ulaşım hizmetleri Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayacak. Büyükşehir belediyeleri bu yerleri işletebilecek ya da belediye veya bağlı kuruluşlarının yüzde 50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin yüzde 50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, Devlet İhale Kanunu'na tabi olmaksızın devredebilecek. Görüşmelerde, AK Parti Isparta Milletvekili Sadi Bilgiç imzasıyla verilen önergeyle, Türk Ticaret Kanunu'na ilişkin 4 maddenin tekliften çıkarılması istendi. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, bir maddenin çıkarılabileceğini ancak bugün sistemini kurdukları, uygulanmakta olan, genel sistemi bozmayan maddelerin Ticaret Kanunu ile uyumlu, uygulamaları gereken maddeler olduğunu söyledi. Bunun üzerine, önergenin daha sonra ele alınması kararlaştırıldı. Teklifin görüşmeleri devam ediyor.