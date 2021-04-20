Bazı kamu kurumlarının 'kısmi kapanma' kapsamı dışına bırakılmasına tepki; "Kronik hastalığı olanları çalışmaya zorunlu tutmak doğru değil"

Pandemi kapsamında Cumhurbaşkanlığı’nın Sağlık ve MİT Başkanlığı hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaşın altında çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılacaklarını belirttiği 14 Nisan genelgesinden bir gün sonra yayımladığı yeni yazıyla bakanlık personelinin kapsam dışı tuttuğu öğrenildi. BES Genel Başkanı Bahadır Berdicioğlu, "Kronik hastalığı olanları çalışmaya zorunlu tutmak, okullar uzaktan eğitimdeyken çocuğu olan kadın personelden işe gelmelerini istemek doğru değil” diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı 14 Nisan’da yayımlandığı genelge ile kamu çalışanlarından, Sağlık ve MİT Başkanlığı hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaşın altında çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılacaklarını belirtti. Ancak Cumhurbaşkanlığı’nın bir gün sonra 15 Nisan tarihli yazısı ile bazı kurumlar kapsam dışında bırakıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yayımladığı genelgede, Cumhurbaşkanlığı’nın 15 Nisan günlü yazısı ile bakanlık personelinin kapsam dışı tutulduğuna dikkat çekti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kanser hastalarının da dönüşümlü çalışma kapsamında çalıştırılacaklarını söyleyerek kararı eleştiren BES Genel Başkanı Berdicioğlu, “Kronik hastalığı olanları işe getirmek, okullar uzaktan eğitimdeyken 10 yaşın altında çocuğu olan kadın personelden işe gelmelerini istemek doğru değil. Covid-19’dan en çok da hayatını kaybedenler kronik hastalığı olanlar. Kanser hastaları, 60 yaş üzeri olanlar, kronik hastalar çağrılıyor. SGK, İŞKUR, en yoğun olan yerler. Buralardaki personel daha aşılama kapsamına alınmadı” dedi.