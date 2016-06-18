T24 LogoT24 Logo
Politika

Bazı illerin milletvekili sayısı değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Yozgat, Isparta ve Bayburt'un milletvekili sayısı düştü

18 Haziran 2016 21:08

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının (TÜİK) adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2015 yılı sonuçlarına göre, seçim çevreleri ve her seçim bölgesinin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren, en geç 6 ay içinde tespit edilerek, ilan edileceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Kararda, yapılan tespit sonunda, çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan illerin bir, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan, 35'e kadar olan illerin iki, 36 ve daha fazla olan illerin üç seçim çevresine bölündüğü ifade etildi.

 

Ankara ve İzmir iki seçim bölgesine bölündü

 

Buna göre, 32 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara iki, 88 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul üç, 26 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir ise iki seçim çevresine bölündü.

 

Antalya, Kocaeli ve Tekirdağ arttı

 

Yapılan hesaplamaya göre, Antalya'nın milletvekili sayısı 14'ten 15'e, Kocaeli'nin 11'den 12'ye, Tekirdağ'ın 6'dan 7'ye yükseldi. Isparta ve Yozgat'ın milletvekili sayısı 4'ten 3'e, Bayburt'un 2'den, 1'e düştü.

ETİKETLER

tüikmilletvekiliseçimadrese dayalı nüfus sistemi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24