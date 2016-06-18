Bazı illerin milletvekili sayısı değişti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının (TÜİK) adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2015 yılı sonuçlarına göre, seçim çevreleri ve her seçim bölgesinin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi.



Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren, en geç 6 ay içinde tespit edilerek, ilan edileceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Kararda, yapılan tespit sonunda, çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan illerin bir, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan, 35'e kadar olan illerin iki, 36 ve daha fazla olan illerin üç seçim çevresine bölündüğü ifade etildi.

Ankara ve İzmir iki seçim bölgesine bölündü

Buna göre, 32 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara iki, 88 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul üç, 26 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir ise iki seçim çevresine bölündü.

Antalya, Kocaeli ve Tekirdağ arttı

Yapılan hesaplamaya göre, Antalya'nın milletvekili sayısı 14'ten 15'e, Kocaeli'nin 11'den 12'ye, Tekirdağ'ın 6'dan 7'ye yükseldi. Isparta ve Yozgat'ın milletvekili sayısı 4'ten 3'e, Bayburt'un 2'den, 1'e düştü.