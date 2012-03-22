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Bazı illerin milletvekili sayısı değişti

Yeni tespite göre, 12 Haziran seçimlerinde milletvekili sayısı 85 olan İstanbul’un yeni milletvekili sayısı 87 oldu

22 Mart 2012 13:09

 

T24 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin milletvekili sayısını yeniden belirledi. 12 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde milletvekili sayısı 85 olan İstanbul’un yeni milletvekili sayısı 87 oldu. Nüfus artışına göre Ankara’nın milletvekili sayısı 31’den 32’ye çıkarken, Edirne bir milletvekili artırdı, Elazığ bir milletvekili kaybetti.
 
YSK, Milletvekili Seçimi Kanunu’nun, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde tespit edilerek ilan edileceği hükmü gereğince illere göre milletvekili sayısı dağılımını yeniden belirledi.
 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2011 nüfus sayım sonuçlarına göre yapılan tespitle hangi ilin ne kadar milletvekili çıkaracağı da belli oldu. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan YSK kararında, illerin çıkaracağı milletvekili sayıları belirlenirken, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 4. ve 5. maddeleri gereğince belirlenecek seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde, Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı'nca 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle resmi olarak ilan edilen ve YSK’ya da gönderilen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2011 nüfus sayım sonuçlarının esas alındığı bildirildi.
 

İstanbul 2, Ankara 1 milletvekili artırdı

 
YSK’nın kararına göre, 12 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilen milletvekili genel seçimlerindeki illerin milletvekili sayısı değişti. Yeni tespite göre, 12 Haziran seçimlerinde milletvekili sayısı 85 olan İstanbul’un yeni milletvekili sayısı 87 oldu. Nüfus artışına göre Ankara’nın milletvekili sayısı 31’den 32’ye çıkarken, Edirne milletvekili sayısını bir artırarak 3’ten 4’e çıkardı. Elazığ, Manisa, Ordu ve Van ise birer milletvekili kaybetti. YSK'nın ADNKS’nı baz alarak yaptığı hesaplamaya göre, iller ve çıkartacağı milletvekili sayıları şöyle: 
 
ADANA 14
 
ADIYAMAN 5
 
AFYONKARAHİSAR 5
 
AĞRI 4 
 
AMASYA 3
 
ANKARA 32
 
ANTALYA 14
 
ARTVİN 2
 
AYDIN 7
 
BALIKESİR 8
 
BİLECİK 2
 
BİNGÖL 3
 
BİTLİS 3
 
BOLU 3
 
BURDUR 3
 
BURSA 18
 
ÇANAKKALE 4
 
ÇANKIRI 2
 
ÇORUM 4
 
DENİZLİ 7
 
DİYARBAKIR 11
 
EDİRNE 4
 
ELAZIĞ 4
 
ERZİNCAN 2
 
ERZURUM 6
 
ESKİŞEHİR 6
 
GAZİANTEP 12
 
GİRESUN 4
 
GÜMÜŞHANE 2
 
HAKKARİ 3
 
HATAY 10
 
ISPARTA 4
 
MERSİN 11
 
İSTANBUL 87
 
İZMİR 26
 
KARS 3
 
KASTAMONU 3
 
KAYSERİ 9
 
KIRKLARELİ 3
 
KIRŞEHİR 2
 
KOCAELİ 11
 
KONYA 14
 
KÜTAHYA 5
 
MALATYA 6
 
MANİSA 9
 
KAHRAMANMARAŞ 8
 
MARDİN 6
 
MUĞLA 6
 
MUŞ 4
 
NEVŞEHİR 3
 
NİĞDE 3
 
ORDU 5
 
RİZE 3
 
SAKARYA 7
 
SAMSUN 9
 
SİİRT 3
 
SİNOP 2
 
SİVAS 5
 
TEKİRDAĞ 6
 
TOKAT 5
 
TRABZON 6
 
TUNCELİ 2
 
ŞANLIURFA 12
 
UŞAK 3
 
VAN 7
 
YOZGAT 4
 
ZONGULDAK 5
 
AKSARAY 3
 
BAYBURT 1
 
KARAMAN 2
 
KIRIKKALE 3
 
BATMAN 4
 
ŞIRNAK 4
 
BARTIN 2
 
ARDAHAN 2
 
IĞDIR 2
 
YALOVA 2
 
KARABÜK 2
 
KİLİS 2
 
OSMANİYE 4
 
DÜZCE 3 
 

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