-BAZI GÜZERGAHLARDA OTOBÜS SEFERLERİ DURDU BURSA (A.A) - 09.03.2011 - Bursa-Ankara karayolunun, Mezitler mevkisinde araçların kayması nedeniyle ulaşıma kapanmasıyla bu güzergahı kullanan otobüs firmaları seferlerini durdurdu. İnegöl-Bozüyük arasındaki Mezitler mevkisinde 3 tırın kayması sonucu trafiğe kapanan yolun açılması için çalışmalar devam ederken, bu yönde giden araçlar Bursa ve İnegöl çıkışında bekletiliyor. Mezitler'de yolun kapalı olması nedeniyle Bursa'dan Ankara, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar ile bu güzergahlardan diğer illere yolcu taşıyan şehirlerarası otobüs firmaları, yarın sabaha kadar seferlerini durdurdu. Birçok firma, yarın sabahki, bazıları da öğlene kadar olan seferlerini iptal etti. Bursa Şehirlerarası ve Uluslararası Otobüs Terminali'ndeki bazı firmaların yetkilileri, sadece gidiş değil dönüş seferlerinin de aksadığını, yolun açılması durumunda çalışmalarının normale döneceğini bildirdi. Bu arada, Türk Kızılayı İnegöl Şubesi, Mezitler'de yaklaşık 6 kilometrelik kuyruk oluşturan araçlarda bulunan vatandaşlara kumanya dağıttı.