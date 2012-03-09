Bazı gazete sahipleri ve yazarlara 28 Şubat için suç duyurusu

T24- Dünya Demokrasi Hareketi Derneği üyeleri, 28 Şubat sürecine ilişkin bazı gazete sahipleri ve yazarları hakkında suç duyurusunda bulundu.



Adliye önünde toplanan üyeler adına açıklama yapan Dernek Genel Başkanı Bayram Zilan, ''28 Şubat post modern darbesinin 15. yılında yapılan tartışmaların, ortaya çıkan gerçeklerin ve itirafların, nasıl bir senaryoyla karşı karşıya kalındığını bir kez daha gözler önüne serdiğini'' ifade etti.



''Etkisinin bin yıl sürmesi öngörülen bu darbenin en önemli sac ayaklarından birinin de dönemin medyası olduğunu'' kaydeden Zilan, şunları söyledi:



''Bugün hepimiz çok iyi biliyoruz ki; söz konusu dönemde yayınlanan gazete manşetleri ve köşe yazıları olmasaydı, 28 Şubat post modern darbesi diye bir şey de olmayacaktı. Gazetelere attıkları manşetlerle halkın seçtiği hükümeti aşağılayan, aciz gösteren, ifade özgürlüğünü aşan bir tavırla emir ve talimat veren, ülkenin İran'a benzeyeceğini ve şeriatın geleceğini maniple eden, günübirlik figüranlar kullanarak sanal bir korku yaratan ve Cumhurun iradesini yok sayarak Cumhuriyet bekçiliği yapan dönemin medya patronları ve yazarlarının yargılanmasını istiyoruz.''



Zilan, bu girişimleri neticesinde suçlanan kişilere karşı rövanşist bir tavır sergilenmemesini ve herkesin suçu ispat edilene kadar masum olduğu bilinciyle hareket edilmesini istedi.



Dernek üyeleri, açıklamanın ardından suç duyurusu dilekçelerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdi.

Dilekçede, bazı gazete sahipleri ve yazarları, ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme'' ve ''Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme'' suçlarını işlemekle suçlandı.

Basın açıklaması sırasında, üzerinde gazete taşıyan tank resmiyle ''Manşetlerle 28 Şubat'ın trajikomik gerçekleri'' yazısı bulunan pankart açıldı.

