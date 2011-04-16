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Dünya

BAZI DİNOZORLAR GECE DE AVLANIYORMUŞ WASHINGTON (A.A)

16 Nisan 2011 00:09

-BAZI DİNOZORLAR GECE DE AVLANIYORMUŞ WASHINGTON (A.A) - 15.04.2011 - Bazı dinozorların gece de avlandığı ortaya çıktı. California Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma, 65 milyon yıl önce nesli tükenen dinozorların gündüz avlandığı yönünde kabul gören kuramı altüst etti. Gece, gündüz ya da hem gece hem gündüz avlanan kuş ve sürüngenlerin göz yapısını inceleyen bilim adamlar, bunları dinozor fosillerinin göz yapılarıyla karşılaştırdı. Dinozorların büyüklüklerini ve ne zaman avlandıkları konusunda ipucu veren gözlerinin ışığa duyarlıklarını inceleyen bilim adamları, iki bacağı üzerinde yürüyen velosiraptor türü gibi küçük, etobur dinozorların gece; büyük, otobur dinozorların ise hem gece hem gündüz avlanma eğilimlerinin olduğunu gördü. Büyük ve otobur dinozorların doyabilmek için hem gece hem de havanın çok sıcak olduğu saatler hariç, gündüz avlanmış olabileceklerini belirten bilim adamları, filler gibi büyük etoburların da benzer beslenme alışkanlıkları bulunduğunu ifade etti. Ekolojinin "beslenme saatini" büyük ölçüde yönlendirdiğine de dikkati çeken bilim adamlarının araştırması "Science" dergisinde yayımlandı.

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