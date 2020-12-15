Bazı BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,
saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
saat 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve
saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.