T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bazı BUDO seferleri iptal edildi

Elverişsiz hava şartları nedeniyle 6 sefer gerçekleştirilmeyecek

15 Aralık 2020 07:14

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,

saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

saat 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve

saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

ETİKETLER

budodeniz otobüsü habersefer iptaliyaşamolumsuz hava koşulları
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24