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Ekonomi

Bazı bankaların çalışma saatleri değişti

09 Nisan 2021 17:24

Yeni tip Koronavirüs salgınında son günlerde yaşanan vaka sayısı artışı nedeniyle ramazan ayından itibaren yeni tedbirler uygulanacak. Bazı bankalar da, önümüzdeki haftadan itibaren çalışma saatlerinin değişeceğini duyurdu.

Ocak ayından itibaren tekrar 09:00- 12:30 ve 13:30- 17:00 saatleri arasında çalışan bankaların yeni çalışma saatleri şöyle:

NTV'de yer alan habere göre, Garanti BBVA Bankası, QNB Finansbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası,  12 Nisan 2021 itibariyle10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 arasında hizmet verecek.

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