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Bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşlarına 'yasa dışı bahis' incelemesi

Kurumlara idari tedbir veya cezai işlem uygulanabilir

31 Ocak 2020 19:49

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis oynatılan yapılara aracılık edilmesine sebebiyet verdiği iddiasıyla bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme başlattı.

AA'nın haberine göre, MASAK'ın incelemenin sonucuna göre, idari tedbir veya cezai işlem uygulayabileceği ifade edildi. 

Uyarı yazısı ekleniyor

MASAK, söz konusu suç örgütlerinin gelir elde etme konusundaki taktiklerini kamuoyuyla paylaşarak, uyarılarda bulunuyor, erişime engellenen sitelere de uyarı yazısı ekliyor. Bu örgütler, gelir elde etmek için örgüt mensubu olmayan ve daha önce hiç suça bulaşmamış vatandaşların hesaplarını kullanıyor.

Öte yandan, yasa dışı bahis suçları için yer ve imkan sağlayan kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası uygulanabiliyor. Bu faaliyetlerin bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi durumunda ise hapis cezası 3 yıldan 5 yıla kadar çıkabiliyor. 

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