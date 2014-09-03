T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

'Bazı Avrupa ülkeleri IŞİD'den petrol alıyor'

Avrupa Birliği Irak Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Jana Hybaskova, bazı AB üyelerinin Irak Şam İslam Devleti'nin petrolünü satın aldığını ileri sürdü

03 Eylül 2014 00:01

Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu'nda konuşan Jana Hybaskova, ısrarlı sorulara rağmen IŞİD'in çıkardığı petrolü satın alarak örgüte finansman sağlayan AB üyesi ülkelerinin ismini açıklamadı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Hybaskova, IŞİD'in petrol satışını tankerlerle bölge ülkeleri üzerinden yaptığını savunarak, AP'den bu ticaretin engellenmesi için "İran, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim ve Türkiye'ye baskı yapmasını" talep etti.

IŞİD'e karşı peşmergelere silah yardımı yapan AB üyelerinin "koordinasyon içinde hareket etmediğini, teslimatlarda kayıt tutulmadığını ve hibe edilen silahların IŞİD ya da PKK terör örgütlerinin eline geçmemesinin hiçbir garantisinin bulunmadığını" belirten Hybaskova, IŞİD'in mağlup edilebilmesi için muhtemelen NATO öncülüğünde bir uluslararası yasal çerçeveye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Hybaskova, Avrupalı parlamenterleri "Kürt bölgesel yönetiminin bağımsızlığını desteklememeleri konusunda uyararak, böyle bir adımın Ortadoğu'nun toptan çöküşüne yolaçacağı" uyarısında bulundu.

 

 

ETİKETLER

jana hybaskovaavrupa birliğiırakpetrolışid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24