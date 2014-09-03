'Bazı Avrupa ülkeleri IŞİD'den petrol alıyor'

Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu'nda konuşan Jana Hybaskova, ısrarlı sorulara rağmen IŞİD'in çıkardığı petrolü satın alarak örgüte finansman sağlayan AB üyesi ülkelerinin ismini açıklamadı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Hybaskova, IŞİD'in petrol satışını tankerlerle bölge ülkeleri üzerinden yaptığını savunarak, AP'den bu ticaretin engellenmesi için "İran, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim ve Türkiye'ye baskı yapmasını" talep etti.

IŞİD'e karşı peşmergelere silah yardımı yapan AB üyelerinin "koordinasyon içinde hareket etmediğini, teslimatlarda kayıt tutulmadığını ve hibe edilen silahların IŞİD ya da PKK terör örgütlerinin eline geçmemesinin hiçbir garantisinin bulunmadığını" belirten Hybaskova, IŞİD'in mağlup edilebilmesi için muhtemelen NATO öncülüğünde bir uluslararası yasal çerçeveye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Hybaskova, Avrupalı parlamenterleri "Kürt bölgesel yönetiminin bağımsızlığını desteklememeleri konusunda uyararak, böyle bir adımın Ortadoğu'nun toptan çöküşüne yolaçacağı" uyarısında bulundu.